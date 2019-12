Slavnostní události se zúčastnili představitelé města, Ředitelství silnic a dálnic, společnosti Strabag a v neposlední řadě obyvatelé Slaného. První auta se po obchvatu projedou ve středu 18. prosince v 8 hodin.

Budování obchvatu bylo započato v roce 2017. Díky této přeložce silnice I/16 se městu výrazně uleví zejména od nákladní dopravy, která sužuje místní. Slaným projede denně kolem 10 tisíc automobilů a z toho 3 tisíce nákladních.

Dokončená část stavby měří bezmála sedm kilometrů, řekl při oficiálním ukončení stavby ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Práce budou pokračovat na silnici dále ve směru na Velvary.

Starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS) připomněl i zásluhy všech úředníků a starostů okolních obcí a zejména zásluhy svého předchůdce, starosty Ivo Rubíka (ODS), který o vybudování přeložky silnice roky usiloval. "Když jsem kdysi nastupoval do funkce místostarosty, Ivo Rubík stál tehdy před skoro neřešitelným úkolem, kdy slánská stavba vypadla ze seznamu prioritních republikových staveb. Jemu se podařilo ji tam znovu navrátit. Vím, že na tom usilovně pracoval a dlouhodobě za to bojoval a povedlo se to. Jsem za to strašně rád," připomněl Hrabánek.

Podle zhotovitelů byly práce na první etapě náročné a protáhly se i kvůli rozsáhlému archeologickému průzkumu, který v místě stavby probíhal do května 2019. Průzkum odhalil spoustu unikátních nálezů. Díky nim lze nyní lépe zmapovat historii našich předků.

Obchvat Slaného je součástí silnice I/16, která propojuje dálnici D8 a dálnici D7. Součástí projektu je také přeložka silnic druhých a třetích tříd a 11 mostů. Celkově má trasa přesáhnout 13 kilometrů. Cena činí přibližně 750 milionů korun bez DPH.