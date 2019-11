„Velmi si cením všech zaslaných snímků. Krasohled je příležitost, jak zapojit do jedné aktivity všechny generace, od dětí až po seniory a přitom sdílet své úhly pohledu na Kladno a okolí. Kladno totiž skýtá mnoho zajímavých témat nejen pro fotografy a věřím, že i tato iniciativa zvýší komunitní sounáležitost,“ řekl primátor Kladna Dan Jiránek.

Projekt město Kladno založilo s vědomím, že lidé sdílí fotografování jako zálibu, ať už profesionální či amatérskou. „Fotografování v mnoha podobách i stylech se stalo jednou z neodmyslitelných tradic a součástí charakteru komunity města. Své místo tu má snímání rozpadajících se průmyslových areálů, každodenního lidského klokotání i rozechvělého, šepotajícího listoví stromů,“ komentovala vznik soutěže Eva Havelková, šéfredaktorka radničního měsíčníku Kladno.

Hlasovat mohou zájemci do poloviny listopadu na webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Soutěže a ocenění v záložce Kladenský krasohled 2019. Hlasovat se bude také na Facebooku města @mestokladnocz. Zároveň v listopadovém čísle měsíčníku Kladno vyjdou fotografie finalistů a hlasovacím lístkem, který mohou lidé vyplněný přinést do Městského informačního centra v ulici T. G. Masaryka, do informačního centra magistrátu na nám. Starosty Pavla 44, na úřadovny ve Švermově a Vrapicích či na pracoviště magistrátu v OD Tesco v Americké ulici a OC Oáza v Arménské ulici.

Předsedou poroty letošního ročníku soutěže je významný regionální fotograf, galerista a publicista Jaroslav Pergl. V porotě zasedá také primátor Kladna Dan Jiránek a Irena Kasalická, která po deset let působila v mnoha porotách, např. fotografické soutěže Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice. Členy poroty jsou také fotografové Monika Urbanová a Michal Moravec.

„Vítěze Ceny poroty i Ceny veřejnosti ohlásíme v prosincovém čísle měsíčníku Kladno, odměny si převezmou na lednové vernisáži, která se uskuteční v OC Central. Tou započne několikatýdenní výstava,“ informovala Eva Havelková.

Příjem fotografií pro druhý ročník soutěže, Kladenský krasohled 2020, se rozběhne 15. listopadu 2019.