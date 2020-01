První slánská miminka jsou kluci a narodili se maminkám Kateřinám

/FOTOGALERIE/ Slánská porodnice už také hlásí první novorozence. Jsou to dva kluci a narodili se maminkám Kateřinám. Přesto, že si na letošní miminko museli ve Slaném počkat až do 2. ledna, nadílka stojí za to.

Albert Hnátek rodičů Kateřiny Dolejšové a Miloše Hnátka ze Slaného. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová