V sousedním městě Slaném bude podle mluvčí úřadu Markéty Růtové sezdán v pátek jediný pár. Dalších šest obřadů mají v plánu až v polovině května. Podle současných hygienických pravidel se může obřadu účastnit pouze do deseti lidí, a to včetně úředních osob. Vyjma snoubenců budou ostatní přítomní při svatbě orouškovaní.

Hlavu si lámou také dvojice, které plánují větší veselky třeba v letních měsících. Nejasná situace je přivádí do rozpaků. Stojí před rozhodnutím, zda v přípravách pokračovat a nebo slavnost zrušit úplně.

Daniela s Radkem se rozhodli po dvanácti letech společného soužití uzavřít v létě sňatek. Obřad naplánovali v přírodě, hostinu v sále rodinného pivovaru v Zichovci. Kapela, fotograf, šaty, vše je zajištěné a zaplacené zálohy. Přestože se má veselka pro zhruba padesátku hostů konat až počátkem července, snoubenci jsou na vážkách, zda ji neodložit.

„Nikdo neví, jak se vládní opatření rozvolní, tak vyčkáváme. Když nebudeme vědět do poloviny května něco konkrétnějšího, svatbu zrušíme a uděláme ji raději za rok. Abychom museli s příbuznými a kamarády sedět na hostině v rouškách, nechceme. Oznámení proto zatím netiskneme,“ potvrzuje Daniela Řečínská z Bílichova.

Jelikož je ze strany snoubenců velký zájem o pořádání svateb v zemědělských usedlostech, ani jejich provozovatelé nevědí, co situace přinese. Jedním z vyhledávaných objektů je Statek Luníkov.

„Areál jsme si pronajali po předchůdcích v prosinci. Jsme na to dvě rodiny. Na podnikání máme půlmilionový úvěr. Nasmlouvali jsme pětatřicet svateb. Jelikož jsme společnost s ručením omezeným a nemáme dvouletou historii podnikání, nedosáhli jsme ani na jeden státní covid program,“ potvrzuje Kateřina Valentová, provozovatelka Statku Luníkov.

Z celkového počtu svateb lidé zrušili třetinu a požadují vrácení záloh. S dalšími se dohodli na podzimním termínu. „Jelikož jsme měli v plánu i svatby se zahraniční účastí, to vše nyní padá,“ dodala Valentová. Pro finanční záchranu mohou využívat část ubytovacích prostor a doufat, že si statek pronajmou například firmy pro školení a večírky.

Rušení a odklad svateb má neblahý dopad i na svatební salony. Otevřít zatím nemohou a zkoušet šaty nelze. „Svatební salón provozuji před dvacet let a teď se všechno zastavilo. Nevěsty o svatby v rouškách nestojí, takže nikdo nic neobjednává. Zbytek jsme přeložili na další rok,“ potvrzuje Monika Sacherová, majitelka Luxusního svatebního salonu Romance z Kladna Rozdělova.

V současné době spoléhá na finanční podporu manžela i na to, že jí stát poskytne slíbené náhrady. „Půl druhého roku jsme měli rozkopanou ulici, takže i to se odrazilo na klientele a pak přišel koronavirus. Nezbývá, než vyčkávat. Beru to tak, že nesmíme být rozmazlení a dokázat se uskromnit,“ konstatuje Monika Sacherová.