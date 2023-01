Drůbež pobitou kvůli ptačí chřipce může zaplatit stát. I slepice ze dvorka

„Chovatel nahlásil krajské veterinární správě úhyn 103 kachen z celkového počtu 10 100 kusů. Veterinární inspektoři v chovu odebrali vzorky a poslali je do Státního veterinárního ústavu Praha na vyšetření, které posléze potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N1,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček s tím, že na stanovení patogenity se v současnosti čeká.

Kachny musí utratit

Na hospodářství byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy. „Veškerá drůbež v chovu bude v souladu s legislativou utracena. Kolem ohniska budou vymezena ochranná pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření,“ doplnil mluvčí.

Vedení obce informace i výskytu ptačí chřipky zaskočila. "Mrzí mě, že mi to volají novináři, doteď nás o tom nikdo neinformoval," řekla po poledni Deníku místostarostka Lán Ivana Píšová.

Areál objektu i příjezdová cesta jsou uzavřené. „Veterinář včera odebral vzorky a za pár hodin byla ověřena ptačí chřipka. Přijali jsme náležitá opatření. Udělali jsme dezinfekci okolí a haly jsou uzamčené. Nikdo do nich od potvrzení nákazy nevstoupil. Teď čekáme na další jednání,“ řekl ve čtvrtek Deníku šéf porážky Jiří Vašek.

Slepice máme zavřené, říkají místní

Kladenský deník oslovil ve čtvrtek krátce po zveřejnění informace o tom, že se v Lánech na farmě objevila ptačí chřipka, i místní obyvatele a chovatele drůbeže, zda nemají z nákazy obavy. Někteří místní ještě ani ve čtvrtek odpoledne neměli tušení, že se infekce v chovu objevila a jiní třeba ani nevěděli, že v Lánech vůbec kachní farma existuje.

„My máme na dvoře svých pět slepic a nikdy jsme žádnou infekci neměli. Nyní je máme zavřené už od té doby, co se v médiích o ptačí chřipce hovoří,“ potvrzuje seniorka. Její slova doplnil manžel, který ji doprovázel na procházce po vsi. „Možná by to mohly do chovu zavléct kachny, které žijí na rybníku v Lánech. Ale myslím, že jsou v pořádku, nikdy jsem žádnou z těch tří, co tam žijí, uhynulou neviděl. A pokud vím, kachny mají i na zámeckém rybníku. Jak by se ale do uzavřeného chovu dostaly, to mi není jasné,“ přemýšlí senior.

Další oslovení lidé v Lánech potvrzují, že se o infekci dozvěděli například prostřednictvím sociálních sítí. Mnozí, kteří drůbež nechovají, prakticky informaci více neřeší. „Já žádné kachny ani slepice nechovám, mám jen pejska. Je mi velmi líto, že se musí zlikvidovat celý chov, ale asi to jinak nejde,“ řekla Deníku žena, která žije v rodinném domě nedaleko farmy.

Ptačí chřipka v kraji

Celý chov kachen musel být kvůli ptačí chřipce utracen v polovině ledna v obci Nouzov u Dymokur. Šlo o téměř dva tisíce kusů drůbeže.

Dva případy ptačí chřipky se pak objevily v malochovu slepic na Mladoboleslavsku - v Dobrovici a v obci Židněves.