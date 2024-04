„Na zvýšený počet výpůjček zareagovalo město vybudováním nových stanic a přibyly i nové bicykly. Mimo to se služba už vloni rozšířila do Velkého Přítočna. "Letos se přidávají Vinařice a jednání se vedou se Stochovem. Příspěvek Kladnu od obce, která se zapojí do systému, činí 15 tisíc korun, včetně DPH, měsíčně," sdělil Petr Tenkrát.

Jeho slova doplnil primátor města Kladna Milan Volf: "Navyšujeme počet stanic pro elektrokola, aby byla po městě rozmístěny tak, že po využití kola a jeho navrácení k "ufounovi", dorazíte k vašemu cíli v co nejmenší docházkové vzdálenosti. Kladno je přirozenou spádovou oblastí pro okolní obce, a proto jim sdílená kola nabízíme za výhodných podmínek. Je to další forma dopravy a služba lidem, kteří do Kladna jezdí za sportem, kulturou a dalšími aktivitami, ale třeba i pro středoškoláky, kteří mohou elektrokola využít při cestě do školy."

Roční náklady na provoz elektrokol činí podle kladenské radnice zhruba šest milionů korun. Cena jízdného se v letošním roce nezmění. Minuta jízdy vyjde při výpůjčce na 1,50 korun.