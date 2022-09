Obrazem: Škola v Rabasovce pozvala k výuce stovky žáků, má i novou kuchyň

Stovky školáků dorazily ve čtvrtek 1. září také do 3. základní školy v Rabasově ulici ve Slaném. Sídlištní škola, která oslavila nedávno třicet let, je nejmladší ve městě. Bez modernizace školní kuchyně by se už ale neobešla.

Vítání prvňáčků ve slánské Rabasovce. | Foto: Magdaléna Stýblová