Kladno investovalo letos do komunikací a chodníků 150 milionů korun. Valná část peněz šla na chodníky a osvětlení podél úseků krajských komunikací Milady Horákové, Generála Klapálka a také chodníky podél ulice Doberská.

Ulicí Generála Klapálka už projedete. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

“Nyní už je město z větší části průjezdné a jsem za to velmi rád. Dokončení druhé etapy ulic Dukelských hrdinů a Milady Horákové, by mělo být hotové do 20. prosince. Co se týká hotové Doberské ulice, která je ve správě kraje, objevily se tam nedostatky. My konkrétně budeme řešit křižovatku s ulicí Sportovců, což je městská komunikace. Tam došlo k tomu, že přechod mezi opravovanou a stávající vozovkou nebyl udělaný kvalitně a propadá se. Budeme o tom jednat s krajem a patrně čekat až na jaro,“ vysvětlil primátor Jiránek. Potvrzuje, že některá místa na dokončené Doberské vypadají spíše jako záplaty. Z toho opravdu nadšeni nejsme,“ dodává Jiránek.