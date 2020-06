ON-LINE repotáž o koronaviru najdete ZDE

"Do té doby jsem provozoval ve svém areálu v kladenské průmyslové zóně bývalé Poldovky firmu RV lešení a protože se mi dařilo, měl jsem chuť zkusit i jiný obor. Zabrousil jsem proto do oblasti gatronomie a společenské zábavy a začal s přípravami Restaurace na Valmetce. Restauraci jsem však netušeně založil těsně dva týdny před příchodem koronaviru. Byla to velká rána, když jsme následně dva měsíce nemohli otevřít. Zásadní změna plánů. Investice do provozovny zhruba tři milony korun a návratnost v tu chvíli nulová," popisuje podnikatel.

Podnik společně s kolegy budovali zhruba půl roku. Jak již výše předeslal, do budování restaurace se pustil i díky tomu, že má v areálu již fungující lešenářskou firmu a toužil po zajímavé změně. "Měl jsem nějakou finanční rezervu, tak do té doby nebyl problém. Ovšem covid otřásl oběma společnostmi a náhle bylo vše jinak," říká Volf.

"Moje firma s lešením je totiž závislá na zahraničních dělnících, kteří najednou nebyli a stále nejsou. Zastavilo se úplně všechno. Nezbylo, než čekat. Takže jsem si pořídil kolo a nucenou pauzu trávil alespoň pohybem," dodal.

Vše se nyní rozjíždí pomalu a postupně. "Moje restaurační zařízení je navíc vytvořeno pro pořádání větších společenských akcí jako jsou svatby, párty, diskotéky a tak podobně. Je potřeba proto vše nasmlouvat předem a pro velký počet lidí," říká Radim Volf.

Velkou výhodou nové restaurace je, že se nachází v průmyslové zóně bývalé Poldovky a díky tomu nebude hluk rušit okolí. Takže zde zejména mladí lidé najdou dostatečné vyžití.

"Doufám, tedy že další covid-omezení již nepřijde a budu moci konečně podnikat. Zájemci o pronájem prostor už začínají volat, tak pevně doufám, že se vše začne vracet do starých kolejí a stejně tak se mi postupně vrátí i tolik potřební dělníci na lešení," uzavřel Volf.

