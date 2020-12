/FOTOGALERIE/ Jen chvíli se hospodští radovali, že budou konečně vydělávat. PES a vláda ale rozhodly jinak. Kvůli opětovnému zhoršení epidemiologické situace, smějí mít hospody otevřeno nyní maximálně do 20 hodin. Pro ty, kteří jsou zaměřeni na pivaře, večerní zábavu jako například kluby nebo bary, je to opět čára přes rozpočet. A nejen pro ně.

Restaurace Kozlovna u Kabelky v Kladně. | Foto: Deník / Michal Bílek

„Do práce jsme povolali veškerý personál a jedeme naplno. Pochopitelně zkrácená provozní doba do dvaceti hodin se na tržbách projeví negativně. Výdělek bude maximálně poloviční. Naši hosté chodí spíše až po práci. Večer na pivo a na večeře. Mrzí nás to, ale co můžeme dělat. Musíme předělávat i rezervace pro vánoční setkání. Někteří hosté se přeobjednávají na odpoledne, aby se vůbec stačili s přáteli najíst a popovídat si, než zavřeme,“ sdělil majitel rozdělovské hospody U Kabelky v Kladně, bývalý slavný hokejový obránce František Kaberle.