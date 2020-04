„První je v plánu 11. června. Akce se budou konat každý týden až do konce léta a pokaždé se zde představí hudebníci známých jmen. Jelikož ještě nevíme, jak budou vládní opatření rozvolňovat, z každého vystoupení bude pořízen záznam, který bude k zhlédnutí na webu Kladno Žije,“ potvrzuje Zoubek.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Zámecká zahrada v Kladně dále ožije v polovině května venkovní expozicí ocelových plastik uměleckého kováře a sochaře Libora Hurdy. Jisté je nyní i to, že se z června přesouvá na podzim kulinářský festival Kladno na talíři do doby, kdy jsou v plánu oslavy 150 let povýšení Kladna na město.

Kladenský festival umění pod širým nebem - Kladenské dvorky, který se koná každoročně v červnu v Podprůhonu, se po domluvě s organizátory překládá na září. „Ve stejném měsíci bývají i Dny města Kladna, které jsou ještě s otazníkem. Zatím nedokážeme potvrdit ani vyvrátit žádný scénář. Dny města Kladna se ale patrně neuskuteční v rozsahu, na jaký jsme zvyklí,“ dodal Filip Zoubek, jenž s kolegy organizaci akcí stále dolaďuje. Co se týká vyprodaných a nasmlouvaných koncertů v divadle - jak Dana Bárty tak Bratří Ebenových, uskuteční se rovněž v náhradním říjnovém a prosincovém termínu.

V sousedním Slaném musela kvůli koronaviru veřejnost již oželet tradiční dny zahraničních kultur spojených s ochutnávkami. Letošní ročník měl být věnován Řecku. Starosta Slaného Martin Hrabánek potvrzuje, že v lesoparku na Hájích se neuskuteční 1. května ani další ročník Tour de Kids, což je závod na kolech pro nejmenší děti.

„Bohužel kvůli omezení nebudou v prvním květnovém týdnu ani tradiční Městské slavnosti,“ dodal starosta. Podle Hrabánka by naopak covid opatření nemělo ohrozit hudební koncerty na náměstí - Music On The Square, které se konají každý týden v pátek večer od června do konce léta. Velké zářijové slavnosti - Rožnění uherského býka spojené s lezeckými závody na umělé boulderingové stěně ve Slaném také zatím nezrušili.

Mezi akcemi, které se v nejbližších týdnech neuskuteční v okolních městech je tradiční Varhanní festival ve Smečně a otazníky stále visí i nad zdejší červencovou Anenskou poutí, což je několikadenní akce. Zrušen byl i květnový 27. ročník Středočeských folklorních slavností v Tuchlovicích.

Nesejdou se ani sokolky při Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu ve Stochově a o měsíc později neproběhne ani Stochovské kulturní léto, stejně jako 1. ročník setkání Veteráni bez motoru. Zámecká zahradu v Buštěhradu nepřivítá v květnu festival Bušfest, který vedení města přeložilo na příští rok. A stejně tak spolu nesvedou souboj hasiči při největší soutěži ve Velvarech, jíž je tradiční 25. Dědkiáda, která byla v plánu v polovině května.