V době nouzového stavu, kdy se i město Slaný musí věnovat prioritám, které přinesl koronavirus, je vyřizování další agendy velkou zátěží. Písemné materiály zasílané Pavlem Bartoníčkem, však enormně zatěžují jak tajemníka, tak starostu, kteří se musí všem dotazům věnovat. Jen v materiálech pro středeční zastupitelstvo jich bylo pětadvacet a dalších sedm doplňujících.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

I z tohoto důvodu vystoupil na úvod středečního zasedání před zraky všech zastupitel Slaného a poslanec Poslanecké sněnovny Parlamentu ČR Stanislav Berkovec (ANO 2011) a předal kolegovi Bartoníčkovi neobvyklý dárek. Šlo o recesi v lékové krabičce - Antikokoticum Dobrofen vytvořený divadelním souborem Třešťský průměr.

Berkovec si vzal jako první slovo a na mikrofon přednesl text příbalového letáku. „V době koronaviru je důležitá hlavně prevence, proto zde představuji účinný preparát Antikokoticum Dobrofen. Jak uvádí výrobce, užívá při projevech kretenismu, záchvatech idiotie a debility, při pocitech hněvu a agrese, při poruše morální integrity, v případě nedostatku soucitu, svědomí, při absenci dobra a dobré nálady. Dobrofen je přípravek se širokým spektrem účinku proti zhovadilostem, svinstvu, hrubosti, smilstvu, zlobě, závisti a sváru. Přípravek potlačí čiré i menší zlo," deklamoval Berkovec a a dodal: "Neber si to Pavle, osobně, ale to máš ode mne, kdyby to na tebe přišlo!“

Pochopení nadsázky se od kolegy Bartoníčka nedočkal. Ten krabičku s preparátem shodil ze stolu a vše ukončil peprným dovětkem.

Přestože se část veřejnosti i politiků domnívá, že podobné teatrální výstupy na seriózní jednání zastupitelstva nepatří, Stanislav Berkovec se hájí tím, že chtěl prostřednictvím vtipu upozornit na to, že v době pandemie jsou prioritou jiné starosti.

„V době pandemie, kdy se všichni snažíme pomáhat, zahlcuje pan Bartoníček městský úřad nejrůznějšími dotazy. Na odpověď má pochopitelně právo, nicméně jsou to dotazy, které v této době nikomu nepomáhají a jen zbytečně zdržují aparát úřadu, který by mohl dělat jinou užitečnější práci. Tajemník Brabec už má plný šanon těchto připomínek, a to mi vadí,“ zdůraznil Stanislav Berkovec a dodává: „Je doba činů a nikoli řečí, je potřeba pomáhat lidem! To byl hlavní důvod, proč jsem to panu Bartoníčkovi tímto humorným způsobem naznačil. A to pomíjím jeho několikaleté útoky na moji osobu, na což jsem nikdy nereagoval,“ dodal Berkovec.

Zastupitel Bartoníček je poněkud jiného názoru než autor recese. „Jako divadelník Stanislav Berkovec ví, že je třeba o sobě neustále dávat vědět. Do kašny se mu znovu nechce a kauza „Berkovec a jeho estébácké kádrování“ také utichla. Tak zneužil své postavení poslance vládnoucího hnutí ANO a na začátku zasedání zaútočil na mě, coby opozičního zastupitele ve Slaném. Navíc k tomu využil současnou pandemii a své nevkusné extempore začal slovy, že chce informovat o novém léku na koronavirus,“ říká Pavel Bartoníček.

A pokračuje: „Překvapivé pro mě je, že ani starosta, který řídil zasedání a pravidelně povídá, že by zastupitelé měli dodržet zásady slušnosti, v tomto případě nijak nereagoval. Zdá se, že pan Berkovec ve své politické roli zvolna sklouzává na okraj slušné společnosti a proto kolem sebe kope, kde může. Patrně má pocit, že mu to ve Slaném získá ztracenou popularitu. Nedochází mu však, že maximálně u charakterově podobných jedinců,“ uzavřel Bartoníček.

Ke středečnímu recesistickému vystoupení se starosta ani tajemník vyjadřovat nechtějí, vzhledem k tomu, že se jedná o osobní spor výše zmíněné dvojice zastupitelů. Nicméně souhlasí s tím, že při zastupitelstvech by měla být zachována určitá míra vážnosti.

„Žijeme v podivné době, kdy si demokracii každý vykládá po svém. Navíc se v krizi odhalují charaktery spousty lidí a člověk žasne, čeho jsou někteří schopni a je mi jich upřímně líto. Naštěstí to o většině platí i obráceně a já jsem moc rád, že mohu o našich zaměstnancích hovořit v této souvislosti s hrdostí," uzavřel Jaroslav Brabec, tajemník Městského úřadu ve Slaném.