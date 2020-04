ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Ředitel je v pravém slova smyslu hrdinou, který se v boji proti koronaviru ocitá rovněž v první linii. Malé i dospívající děti žijí v ledeckém domově v šesti rodinných skupinách - „rodinkách“, kde se jim věnují jejich vychovatelky - „tety“. Život v „rodince“ probíhá prakticky stejně jako v běžné rodině, kde žijí děti různého věku. Jen v Ledcích jich mají o něco více.

Podobně jako se všemi jinými školáky je i s těmi v Ledcích kromě legrace také pořádná práce. Trávit proto celé dny pod jednou střechou, je pro veškeré osazenstvo zařízení skutečným oříškem.

„Tohle období je opravdu velice náročné pro všechny. Naše vychovatelky pracují nyní ve dvanáctihodinových směnách. Dětem se věnují denně od osmi rána do osmi večera. Dětí je ve skupinkách zhruba osm a každý má přitom ze své školy podle věku jiné zadání. Počítače také nejsou k dispozici úplně pro všechny, takže se musejí prostřídat a vypracovávat zadané úlohy individuálně. Někdo potřebuje ještě i odpolední doučování. Kromě školáků máme na starosti i děti předškolního věku,“ popisuje ředitel Pejša.

Kvůli tomu, že je zavřená nyní i mateřinka, jíž domov provozuje v sousedním zámečku ve Šternberku i pro další děti z obce, o zábavu ředitele i vychovatelů se celodenně starají také caparti.

„Svoji práci milujeme. Já osobně se dětem chtěl věnovat odjakživa, hned jak jsem opustil sen být kosmonautem nebo archeologem, ale karanténa nás všechny zaskočila. Na druhé straně máme v této situaci obrovskou výhodu v tom, že jsme před pár lety díky firmě Lego vybudovali vedle domova multifunkční hřiště a naše zařízení je umístěné v přírodním prostředí bývalých Lázní Šternerk, takže děti mají dostatek zdravého pohybu a venku se vydovádí,“ dodal ředitel.

Ani v době krize na děti z domova nezapomínají sponzoři a mecenáši. Dodali ochranné pomůcky i dezinfekci. Zřizovatel domova, Středočeský kraj, zajistil nyní pro děti i zaměstnance domova navíc rychlotesty na Covid-19. Každým dnem by měl by měl do Ledců dorazit i dar v podobě nového počítače. „Protože nefunguje nyní mateřská škola, zapojily se také naše dvě paní učitelky do šití roušek, které jsme předali jiným potřebným,“ řekl Roman Pejša.

Stejně jako všechny děti, se i ty z Ledců nemohou dočkat, až omezení pomine a nastanou letní prázdniny. „Od zimy máme zajištěné pobyty v rekreačních střediscích v Chrustenicích u Berouna a ve Mšeně. Takže to bude jistě fajn a děti už se tam moc těší,“ uzavřel ředitel.

