Ještě před pár týdny dokázali odlehčit také Slanému i jiné nemocnice v kraji, dnes jsou na tom všude stejně, potvrdil ve čtvrtek večer Kladenskému deníku ředitel Votoček. Co se týká ventilovaných lůžek ve Slaném, už mají plno. „Ventilovaných lůžek pro pacienty s těžkým průběhem nemoci máme ve Slaném deset a ta jsou obsazena,“ potvrzuje ředitel.

I tak si prý ve Slaném v případě nouze dokáží zatím vypomoci přistýlkami a transportními ventilátory, které nemocnice dostala darem. Nejsou to ale plnohodnotné ventilátory. Jedná se pouze o podpůrné přístroje, aby mechanicky dýchaly za pacienta, nic víc tento přístroj neumí. Takových mají ve Slaném pět kusů.

Kdy se kapacita slánské nemocnice zcela zahltí, ředitel odhadnout nedokáže. „Může to být zítra, může to být za týden. To nikdo neví,“ odhaduje Votoček.

Kromě akutních pacientů připojených na plicní ventilaci, je ve Slaném aktuálně hospitalizováno s covidem dalších 40 nemocných, přičemž věková skladba je různá. Přibývají však i velmi mladí lidé, výjimkou nejsou podle Votočka ani třicátníci.

Covidových lůžek ubývá i v Kladně

Počet pacientů s nemocí covid-19 neklesá zatím ani v Kladně. „Volná covidová lůžka se v kladenské nemocnici pohybují stále v řádu jednotek,“ potvrdila ve čtvrtek odpoledne mluvčí Oblastní nemocnice Kladno Hana Plačková. „K dnešnímu dni máme v Oblastní nemocnici Kladno hospitalizováno 75 pacientů, u kterých byla potvrzena nákaza koronavirem. Z tohoto počtu je u 12 pacientů vyžadována hospitalizace na lůžkách intenzivní péče,“ uzavřela.