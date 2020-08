Ředitelé škol na Kladensku zasedají s kolegy k poradám a vymýšlejí strategii, jak budou vypadat první dny nového školního roku, které mají doprovázet proticovidová opatření. V současné době se musí všichni řídit platným manuálem a pokyny aplikovat podle dispozic konkrétní školy. Ale zatímco ještě ve čtvrtek ráno platilo, že i ve školách musí mít žáci od prvního září roušky ve společných prostorách, ve čtvrtek odpoledne přišla změna - roušky se ve školách nosit nebudou.

Děti bez roušek. | Foto: Deník / Jana Káninská

Všichni měli přijít 1. září v rouškách a sundat je pouze ve třídách. Složitou praxi s dětmi, které se neviděli nejen celé prázdniny, ale třeba i půl roku, řešili například v ZŠ Brjanské v Rozdělově, kam dochází okolo 540 žáků. V případě nošeí roušek by to řešili takto: „Budeme minimalizovat pohyb mezi třídami a dbát na to, aby žáci zůstávali ve svých učebnách. Stoprocentně ale nelze nic garantovat, jelikož se kolektivy dělí na volitelné předměty a jazykové skupiny a tak podobně,“ zdůraznil Vladimír Dufek, ředitel ZŠ v Brjanské ulici v Kladně. „Budeme hledat kompromis,“ dodal. Nové nařízení školám velmi uleví.