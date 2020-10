Jen, co se výuka trochu rozjela a zejména první ročníky se stačily ve škole rozkoukat, zůstanou patrně všichni zase doma. Záleží na tom, jak v nejbližších hodinách rozhodne ministr zdravotnictví, zda uzavře střední školy či nikoli. Jak zjišťoval Kladenský deník, ředitelé napříč okresem jsou naštvaní a považují chystané opatření spíše za přehnané.

Studentky učebních oborů pekař, cukrář SOŠ a SOU U Hvězdy v Kladně. | Foto: Robert Božovský

„Čekáme na to, co oficiálně vyhlásí vláda a podle toho se zařídíme. Co se týká naší školy, v karanténě je kvůli rodinné situaci aktuálně pár jednotlivců, jinak je vše v pořádku. Z našeho pohledu je chystané opatření přehnané. Nechce se nám jít do karantény, protože u nás ve škole k tomu nemáme žádný důvod. Se studenty jsme byli i na adaptačním a sportovním kurzu. Snažíme se chovat normálně. V pátek před státním svátkem jsme si místo ředitelského volna udělali projektový den nanečisto, abychom dali příležitost novým učitelům a prvním ročníkům, aby si distanční výuku vyzkoušeli a mohli jsme vychytat nedostatky. Jsme připraveni do toho naskočit, jakkoli se nám do toho nechce,“ sdělila ředitelka Obchodní akademie Slaný Michaela Seghmanová.