Je to opravdu tak dlouho, co jste nastoupila do funkce ředitelky, pamatuji se, že tehdy jsme s vámi dělal rozhovor také… Je to přesně 30 let na den. Od 13. srpna 1994 do 31. července 2024.

A bylo to hezkých třicet let?

Všechno má svoje. Byly to hodně roků hezkých, ale také náročných, zajímavých, někdy bohužel i smutných. Jako život.

Kdybyste se měla vydat znovu stejnou cestou, udělala byste to?

Kdyby panovala taková situace jako tehdy, šla bych do toho zase. Ale za nynější situace nevím, to už si nejsem tak jistá. Všechno je dneska o moc náročnější, narostla administrativa, školství hodně zasáhlo covidové období, po němž se změnili také žáci. Takže opravdu nevím, zda bych se k tomu znovu odhodlala.

Změnil se víc svět nebo žáci?Změnilo se oboje, a moc.

V čem ti žáci?

(přemýšlí) … Jsou poplatní své době a to myslím vysvětluje úplně všechno. Před třiceti lety ještě nikdo neměl mobil, děti spolu museli komunikovat, neměli internet, i to jejich svět posunulo jinam. Museli se domluvit, museli spolu vyjít, to je dneska složitější. Také bych řekla, že se o něco víc snažili než dneska. Ale je to dáno dobou, vždyť oni okolo sebe nevidí nic dobrého.

Nicméně rozhovor natáčíme po slavnostním vyřazování deváťáků, vašich posledních a ti vám, ale i dalším členům a členkách učitelského sboru a samozřejmě rodičům udělali radost, ne? Dokonce i hezká básnička o vás zazněla…

O tomhle jsem vůbec nevěděla, přestože jsem se na nácviky jejich programů chodila dívat. Ale samozřejmě mně to udělalo velkou radost. Nejen to poděkování, ale celá akce, ty já měla vždycky ráda. Jsem organizátor, mám strašně ráda akce, kde to žije, trochu vře, je tam show, není to uniformní.

Odstřihnete se od školy úplně?

Úplně!

A jaké máte plány?Mám jich moc! Na Moravě mám chatičku, kde mám určitě jasné představy na vylepšení. Ráda zedničím, dělám ráda se dřevem, to vše mě baví. A kdybych se přece jen třeba začala nudit, mám spoustu známých a od nich spoustu nabídek práce.

Vychovala jste si nějakou nástupkyni nebo nástupce?

O tom rozhoduje ve školy vždycky konkurz a ten vyhrála naše zástupkyně paní doktorka Renata Doležalová, takže od 1. srpna bude ředitelkou 1.ZŠ Amálská ona. Jsem ráda.

Co jí popřejete?

Pevné nervy. A aby přežila (úsměv)…