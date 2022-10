Jak potvrdil Jaroslav Hráský iniciátor referenda a zmocněnec přípravného výboru referenda z volebního uskupení „Pro zachování charakteru a tradic našeho Přítočna“, které v letošních volbách získalo 3 mandáty ze 7, odpůrci výstavby se obávají především toho, že jejich obec stavbou 27 třípodlažních bytových domů ztratí navždy ráz vesnice a území se poté promění v přelidněné sídliště, které navíc vznikne na ploše pouhých zhruba tří hektarů.

„Referenda se zúčastnilo 540 obyvatel z celkového počtu 807 oprávněných voličů. Je pro nás nepřijatelné, aby se z Velkého Přítočna stalo město a vyrostly zde třípodlažní bytové domy. Ani případné snížení domů přiléhajících bezprostředně současné zástavbě o jedno podlaží, jak údajně developer nabízí, neřeší nic co se týče počtu nových obyvatel obce. I my chceme, aby se obec rozvíjela, ale přirozenou formou výstavby rodinných domů, což je ostatně zakotveno i v základním konceptu rozvoje obce v platném územním plánu. Nyní běží zákonná desetidenní lhůta na to, abychom si ověřili, zda vše, co obsahuje zápis o výsledku referenda, je v pořádku a případně dali podnět ke krajskému soudu k jeho změně,“ sdělil Jaroslav Hráský.

Změna územního plánu

Přestože se na první pohled jeví vše zřejmé, odpůrci patrně promeškali svůj čas v době, kdy se projednával stávající územní plán obce, což se dělo před několika lety. Nikdo s nesouhlasnými připomínkami tehdy nevystoupil. „To byla naše jediná chyba, že jsme si toto v minulosti nehlídali. Když se dělala změna územního plánu, vše proběhlo ve zrychleném řízení. I poté když se projednávala územní studie výstavby na předmětných pozemcích, tuším v září 2020, v pozvánce na zasedání zastupitelstva obce byl projednávaný bod pojmenován jako studie pro lokality Z3, Z4, Z5 a Z6. Kdybych na zasedání tehdy byl, tak bych si vyžádal materiály a veřejná diskuse by se pravděpodobně rozběhla již tehdy. Zkrátka jsme spoléhali na to, že námi volené zastupitelstvo bude hájit zájmy svých občanů a obce proti zájmům developerů a toho nezbývá než, z dnešního pohledu, litovat,“ dodává Hráský a k vyhlášenému referendu ještě doplňuje: „To, že vedení obce preferuje spíše zájem developera než občanů obce, dokresluje i to, že referendum jsme museli proti odporu vedení obce prosadit až soudním rozhodnutím. Zastupitelé vyhlášení referenda i při splnění všech jeho formálních náležitostí, odmítli“.

Tomu dosavadní starosta Jan Burger, který svou pozici ve volbách obhájil, oponuje. Společně s kolegy ze sdružení SNK ve Velkém Přítočně získali 4 mandáty. „Je třeba se na celou věc dívat v dlouhodobém časovém horizontu, tedy v průběhu osmi až deseti let i delším. Pro nás je důležité, že developer, který zde chce stavět, není ten, kdo přijde, vytěží území a odejde, ale hodlá se podílet i na infrastruktuře obce. Co se týká výstavby, jedná se o malé bytové domy ve výšce do deseti metrů, v některých případech byla dokonce tři podlaží snížena na dvě. Vše zpracovávala renomovaná architektonická kancelář. Projekt vychází i z toho, že za tímto územím bude jednou obchvat Kladna. Vznikne proto i park, který odcloní a odhluční obchvat,“ vysvětlil starosta Burger a zároveň dodal, že investor se smluvně zavazuje i k tomu, že uhradí projekt na rozšíření základní školy, včetně druhého stupně, vytvoří i projekt na samostatnou tělocvičnu se zázemím pro fotbal a ostatní sporty,“ potvrzuje starosta Velkého Přítočna.

Výše zmíněný park o rozloze zhruba 2,5 hektaru následně investor daruje obci a stejně tak opravené komunikace. Součástí investic bude i podílení se na intenzifikaci čistírny odpadních vod. Aktuálně má Velké Přítočno 1044 obyvatel, výstavbou jejich počet naroste až na 2000.