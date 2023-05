Pilíře zůstanou. Opravy Sítenského mostu v Kladně by tak měly být rychlejší

/FOTO, VIDEO/ Sítenský most, který slouží chodcům a řidičům už skoro šedesát let, čeká rekonstrukce. Oproti původním předpokladům by měla být snazší, tedy i rychlejší. Pilířů se totiž nakonec týkat nebude.

Pilíře zůstanou. Opravy Sítenského mostu v Kladně by tak měly být rychlejší. | Foto: Foto: MMK/ Karel Greif