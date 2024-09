Díky modernizaci nemocnice se může největší středočeské město Kladno pochlubit dalším zdravotnickým zařízením odpovídajícím potřebám 21. století. „Středočeské zdravotnictví se za poslední roky posunulo o několik tříd výš, a to nejen díky modernizacím a rekonstrukcím za stovky milionů korun, ale také díky lidem, kteří péči poskytují. Děkuji všem zaměstnancům kladenské nemocnice za to, jak uplynulých 24 měsíců zvládli v náhradních prostorách a pacientům samozřejmě za pochopení. Jsem moc rád, že jsem u této stavby mohl být od začátku,“ uvedl náměstek středočeské hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.

Rekonstrukce bloku C2 se dotkla všech stavebních prvků od suterénu po střechu. Renovací prošly obvodový plášť, podlahy, všechny rozvody a další stavební prvky. Původní okna nahradila plastová s mikroventilací. Původní asfaltové šindele na střeše nahradila plechová krytina. Zateplen byl také prostor nad 5. patrem bloku C2. Před budovou v atriu se rozšířila dlažba pro potřeby sanitních vozů a v okolí byla vysazena nová nová zeleň. Technicko-provozní náměstek nemocnice, Radek Růžička ještě dodal, že nemocnice pořídila také nový nábytek. „Ten doplňuje a nahrazuje stávající vybavení, které se bude stěhovat s oddělením. Budova je tak připravena k dalšímu náročnému kroku, kterým je zpětné stěhování oddělení do rekonstruovaných prostor.“

Ukončená akce v bloku C2 navázala na již zrenovované objekty C1 a B a novostavbu budovy Centra akutní medicíny (CAM).

Aktuální rozložení budovy:

▪ suterén: ambulance

▪ přízemí: ambulance – urologie, ortopedie, gynekologie

▪ 1. patro: ortopedické oddělení - lůžka

▪ 2. patro: dětské oddělení – JIP, dětské oddělení – standardní lůžka

▪ 3. patro: urologické oddělení – lůžka

▪ 4. patro: gynekologicko-porodnické oddělení-úsek šestinedělí - lůžka, dětské oddělení – úsek novorozenců - lůžka

Jako nejbližší možné plány se nabízí pokračování rekonstrukce dalších částí monobloku kladenské nemocnice, které dosud renovací neprošly. Jedná se o bloky A, částečně také D. Nemocnice zadala aktualizaci generelu rozvoje monobloku v návaznosti na aktuální potřeby poskytované léčebné péče a požadavky zdravotních úseků. Jednotlivé specializace se průběžně vyvíjejí, a to jak v ambulantní, tak lůžkové části.

Jde i o nové výzvy, například poskytování paliativní péče.Původní generel nezohledňoval potřeby pneumologického a kožního oddělení. Nyní je již toto reflektováno. Aktualizovaný generel rozvoje ONK dále navrhuje do budoucna rozšíření monobloku o jeden celý nový blok tak, aby se všechna zdravotní oddělení mohla situovat do jednoho monobloku.

Výstavba nového bloku se jeví jako nejpraktičtější, protože po jeho dokončení by se do něj mohla nastěhovat oddělení, která dosud využívají bloky ještě celkově nezrenovované. Nebylo by tak nutné před dalšími rekonstrukcemi řešit složité logistické operace související s přesuny oddělení do náhradních prostor a zajištěním jejich provozu v náhradních částech nemocnice.

Výrazně by se tak omezily průběžně se vyskytující tlaky na oddělení se stěhovat.ONK navíc výhledově plánuje rekonstrukci pavilonu G, kde by mohlo vzniknout ubytování pro zaměstnance nemocnice v podobě několika menších bytových jednotek.„Plánů, jak dál nemocnici rozvíjet máme skutečně hodně. Jsou navíc velmi potřebné. Jejich realizace bude záležet na finančních možnostech Středočeského kraje, se kterým jsme připraveni dále, jak je dobrým, zavedeným zvykem, úzce a intenzivně spolupracovat,“ uzavřel předseda představenstva ONK Jaromír Bureš.