Velvarští mají ambici mít regionální kulturní centrum s kapacitou 400 osob. Hotové by mělo být za deset měsíců, tedy příští rok v červnu. „Vysoutěžená cena je třiapadesát milionů včetně daně. Na akci se nám podařilo získat dotaci ve výši třiceti milionů korun,“ sdělil starosta Velvar Radim Wolák a ještě k tomu dodal: „V etapě, kterou zahajujeme, nyní vznikne multifunkční prostor vhodný pro koncerty, divadla i konference. Chybět nebude ani potřebné zázemí, občerstvení.“

„Při žádosti o dotaci jsme Záložnu zapsali do Národní databáze brownfieldů agentury CzechInvest. Prostředky máme z programu ministerstva pro místní rozvoj na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské účely. Přetlak žádostí byl ohromný, tak si ceníme, že jsme mezi hrstkou vybraných,“ řekl starosta Velvar Radim Wolák (Oživme Velvary!).

Společenský sál Velvarští naléhavě potřebují. Dosud například museli místní hasiči pořádat svůj ples v sousedních Uhách a koncerty a akce Základní umělecké školy se konaly v pronajatém sále v Kralupech nad Vltavou.

„Když jsem před pěti lety nastupoval do funkce, na střeše Záložny rostly stromy a objekt byl zdevastovaný. Ve hře bylo i zbourání objektu, ale finančně by to vyšlo i dráž. Jelikož ale cítíme, že Záložna ve městě tradici má, rozhodli jsme se jít cestou rekonstrukce,“ řekl starosta.

To, že Záložna je pro Velvarské srdeční záležitostí, potvrdil loňský koncert na podporu záchrany sálu i veřejná sbírka, která byla založena na podzim. „Stav veřejné sbírky můžete sledovat a přispět na transparentním účtu,“ dodal starosta.

Město Velvary je s akciovou společností Metal Trade Comax předběžně domluveno i na převodu druhé budovy bývalé Záložny. V ní vedení radnice plánuje obnovu městského hotelu a restaurace zhruba pro šedesát hostů. Výhledově by zde rádi měli i pivovar v hasičském stylu. Velvarští by totiž chtěli navázat na historii vaření piva ve městě, která byla ukončena ve druhé polovině 19. století. „Zdejší pivo ale prý nebylo valné kvality, rádi bychom v budoucnu produkovali lepší,“ uzavřel starosta.