Město Kladno začalo celkovou rekonstrukci Americké ulice před dvěma lety výstavbou unikátně řešené okružní křižovatky nazvané „piškot“, která získala prestižní ocenění Česká dopravní stavba a technologie roku 2022. Nový kruhový objezd vznikl v této první etapě zároveň také u Kauflandu v Italské ulici.

Kompletní obnovy se vloni při druhé etapě v návaznosti na rozšiřování kruhového objezdu u staveniště budoucího hypermarketu Globus dočkal úsek Americké od Unhošťské po Holandskou ulici, a to včetně výsadby téměř tří desítek stromů. „Lokalita v Americké si úpravu zasloužila. Pro práce znovu využíváme prázdninového času, kdy se intenzita dopravy ve městě snižuje. Po skončení třetí etapy bude řidičům po celé délce komunikace k dispozici více než osm desítek nových parkovacích míst,“ připomněl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Finální část rekonstrukce Americké ulice vyjde na 30 milionů korun. V úseku od Holandské po Švýcarskou ulici přibude pětadvacet parkovacích míst, kde jsou instalovány bezpečné přechody pro chodce se samostatným osvětlením. Autobusová zastávka u prodejny Okay získá panelovou konstrukci.

Z důvodu stavebních prací je až do neděle 1. září obousměrně zrušena zastávka MHD „U Kauflandu“, jako náhrada slouží zastávka „Nádraží“. Linky 603, 608 a 613 jsou mezi zastávkami „Tesco“ a „J. Kociána“ vedeny po obousměrné objízdné trase. Od čtvrtka 22. srpna do neděle 1. září bude linka 605 mezi zastávkami „Wednesbury/Pražská křižovatka“ a „Nádraží“ vedena po obousměrné objízdné trase. Zastávka „Okrsek 2“ ve směru aquapark bude přesunuta do zastávky v opačném směru. Zastávka „Holandská“ bude obousměrně bez obsluhy. Obousměrně budou obsluhovány všechny zastávky MHD na objízdné trase: Zdravotní středisko, Americká, Tesco.