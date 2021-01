Na druhé straně musí tu být někdo, kdo se o nebožtíky postará. Jak sdělila pracovnice kladenského krematoria Renáta Štěpničková, v současné době jedou i zde na plný výkon, přičemž v této době provádějí zhruba o třicet procent více žehů než jindy.

Krematorium v Kladně, které slouží nejen pro potřeby okresu a části Prahy, má i třísměnný provoz. Denně zde provedou i dvě desítky žehů. Při každodenním nepřetržitém provozu je zapotřebí provádět též pravidelnou odstávku a každoroční renovaci pecí, které se při denní enormní zátěži opotřebují. V Kladně mají pece dvě.

Kolaps jako v Ostravě přesto Kladnu nehrozí. Díky velké kapacitě chladících boxů, mají stále rezervu a mohou odlehčit i žadatelům z jiných míst. Co se týká zvýšených hygienických opatření u osob, které zemřely na covid, je nutné ochránit také pracovníky pohřebních služeb a krematorií. Zesnulý je proto po celou dobu uchováván v hygienickém vaku a v rakvi, kterou už není možné otevřít. Vše opatřeno nápisem Zákaz!

Přestože by málokdo v prostorách krematoria očekával ženu, sedmačtyřicetiletá Renáta Štěpničková tu pracuje dvě desítky let a ke svému povolání má vřelý vztah. „Nevysnila jsem si, že budu dělat v krematoriu. To přinesl život. Před tím jsem působila v jiném oboru. Ve své práci jsem obklopena denně nebožtíky, ale strach z nich nemám. Ti vám neublíží. Jsem ráda, že mohu komunikovat s pozůstalými, poskytnout jim útěchu, pomoc i vše potřebné, včetně vybavení smutečního obřadu, které se v našem areálu také konají,“ říká Renáta Štěpničková. „Někdo by nemohl pracovat v krematoriu. Já bych zase nemohla dělat zdravotní sestru. Představa, že lidé trpí a nemůžete jim pomoci, je pro mě daleko horší,“ dodala.

Na rozdíl od zdravotníků nebo patologů je práce zaměstnanců krematoria čistá. Nepřijdou do kontaktu s žádným biologickým materiálem, v závěru leda s drobnými kosterními ostatky. O poznání horší práci odvádějí muži pracující v pohřebních službách. „Je to specifická činnost, kterou opravdu nemůže dělat každý. A navíc velmi namáhavá. Devadesát procent mužů, kteří ke mně do kanceláře přicházejí, má problémy se zády. To je daň povolání. A ne vždy má pro jejich zaměstnání partnerka pochopení. V takovém případě i skončí,“ potvrzuje Renáta Štěpničková.

Práce v krematoriu je pro ni spíše klasickou úředničinou. Každému zesnulému vystaví příslušný průvodní list, je mu přidělena pozice jak při žehu, tak při uložení popela do urny. Sama rakve do pece Renáta nevkládá. To je práce kolegy na směně. Jejím úkolem je vykonávat nad vším pouze dozor.

Po každém žehu, kdy je v peci teplota okolo 850 stupňů, se lidské kosterní ostatky a další pevné části po výsypce rozmělní v kremulátoru. Následně je jemný popel zesnulého uložen do urny. „V současnosti jsou urny zapečetěné, aby se nestávalo jako dříve, že se jejich obsah při nešetrné manipulaci mohl vysypat. V poslední době je trendem, nechat si z části popela vyrobit například šperk na památku nebo jiný upomínkový předmět. Kdo požádá, provedeme mu odsyp popela,“ sdělila Renáta.

Někteří pozůstalí žádají dokonce i více. Nejednou se v krematoriu setkali s požadavkem získat na památku například kloubní náhradu nebo zubní zlato. „V tomto případě pozůstalým ale z etického hlediska vyhovět nemůžeme,“ dodala.

Cesta Renáty Štěpničkové do krematoria vedla přes manželovu pražskou pohřební službu. Oba jsou Pražáci, rodina se ale usadila na Kladensku. V pohřebnictví pracují s mužem i nadále oba, přičemž štafetu postupně přebírá jejich zatím studující syn Samuel. Pochopitelně se ani doma nevyhnou pohřební tematice, ale i z důvodu duševní očisty, se raději věnují ve volném čase svým zájmům.

Renáta je vyznavačem pohybových aktivit, denně cvičí a ráda jezdí na kole. „Je potřeba vyčistit si hlavu. V každém povolání je nutné profesi a soukromí oddělovat a nenosit si práci domů. Člověk by pak dlouho zdravý nezůstal. A když je mi na vesnici smutno, zajedu si do Prahy. Tu pořád miluji,“ dodala.