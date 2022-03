Dokončení projektu plánuje developer v dubnu následujícího roku, přičemž první majitelé by se mohli nastěhovat o měsíc později.

Manažer prodeje Daniel Hodek potvrdil, že aktuálně je více než polovina z bytů prodaná a hlásí se další zájemci. Vybrat si mohou z bohaté škály bytů 2+kk, 3+kk a 4+kk s výměrou obytné plochy od 72 metrů čtverečních.

Součástí objektu jsou garážová a venkovní stání, včetně sklepů.

„Pro nás je důležité, že stavbu máme zajištěnou materiálem i dělníky, tudíž by termín dokončení nemělo nic zbrzdit. Když vše půjde jako dosud, stavba bude do konce roku pod střechou a hotovo by mohlo být i o něco dříve,“ dodal Hodek.

Poklidné okolí

Jak už název rezidence napovídá, budova vzniká v těsném sousedství zámecké zahrady Kladenského zámku, což budoucím obyvatelům zajistí krásné a poklidné okolí přímo v centru a stejně tak atraktivní panoramatickou vyhlídku na město.

Na dosah jsou dále kostel Nanebevzetí Panny Marie a také historická budova současné radnice na náměstí Starosty Pavla.