„Zboží dostáváme denně, ale respirátorů v týdnu dorazilo už jen omezené množství. Ještě v pátek jsme měli deset balení po 5 kusech, ale to bylo hned pryč. V současné chvíli nemáme ani nanoroušky. Objednáváme dál, ale zatím není co prodávat,“ potvrdila v pátek odpoledne laborantka Eva Lapcová z BENU Lékárny ve Slaném ve Wilsonově ulici.

Lékárna Dr.Max ve Slaném v Husově ulici ještě v pátek odpoledne zásoby měla. Dostupné byly respirátory FFP2 v balení po 6 i 2 kusech. Velké balení je za 89 korun, malé po 45 korunách.

I stejnojmenná lékárna ve slánském Kauflandu měla v pátek odpoledne na prodejně zatím respirátorů dostatek. „Koupil jsem hned dvě balení těch po šesti kusech. Pak jsem si ještě zašel do polikliniky, kde měli o něco dražší. Hlavně, že jsem uspěl. S manželkou jsme sice spíše doma, ale do obchodu chodíme. A kdybychom museli na úřad, byl by to problém. Doteď jsme oba nosili jen látkové roušky,“ řekl osmdesátník Bedřich Hájek ze Slaného.

Dostatek respirátorů měli v pátek odpoledne i ve slánské Lékárně Magistra na náměstí. Jak potvrdila tamní farmaceutická asistentka Marika Jandová, mají zde na výběr z českých i čínských variant.

Podobná situace zavládla i v Kladně. S přibývajícím časem se v některých prodejnách dveře doslova netrhly. „Oproti předchozím dnům je to určitě znát. V pátek jsem prodal nejméně padesát respirátorů. Aktuálně máme na skladě balení po pěti kusech za 160 korun. V pondělí budu objednávat další. Doufám, že ochranné pomůcky dorazí,“ potvrdil magistr z Mojelékárna na Sítné Jiří Nepil.

Kromě pátečních potravinových nákupů se lidé sháněli i po předepsaných ústenkách – a to někdy až panicky. Jiné naopak nechala nová situace naprosto klidnými.

„Až se budou politici chovat, jak mají, budu i já. Dokud budou smět beztrestně poslanci bez roušek i do parlamentu, nevím, proč bych si měl kupovat respirátor. Když jsem byl skautským vedoucím, šel jsem dětem příkladem. To se o některých politicích říct nedá. Já vystačím s rouškou a za ušetřené peníze si raději koupím litr nafty, abych se vůbec dostal do práce,“ konstatoval oslovený Saša Kameš.