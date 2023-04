Referendum o hazardu v Kladně o víkendu nebude, zasáhl soud

U Kabelky - Hospoda Kladno Kozlovna

V restauraci, kterou vlastní někdejší hokejový internacionál František Kaberle, rodiny s dětmi vítají. Ani tam se ovšem obsluze nelíbí, když jim děti vbíhají do cesty nebo když maminka začne přebalovat dítě přímo na jídelním stole.

„Za to, že se nechovají děti příkladně, mohou rodiče. Takže mi někdy nezbude, než děti nenápadně okřiknout. Na děti nejsme primárně vybaveni, nemáme ani přebalovací koutek, ale když mi maminka hodí dítě na jídelní stůl, tak je to na hraně. Navíc jsme stále pod dozorem hygieny. Židličky pro děti máme, někdy přijíždějí i maminky s kočárky. Občas se ale vysloveně pletou pod nohama a číšník musí zdolávat slalom mezi stoly,“ řekl provozní kladenské rozdělovské restaurace U Kabelky a připomněl, že podnik je přístupný i psům.

Original 1898 Flora, Kladno Kročehlavy

Úskalí s neukázněnými dětmi řeší dlouhodobě v restauraci Original 1869 Flora. „Bohužel se s neukázněným chováním dětí v restauracích setkáváme asi všichni. Rozhodně nejsme proti dětem, ale rodiče, kteří k nám jdou na pivo, děti neřeší, takže výčepák je musí uklidnit a nedejbože, když že rodiče naštvou, že jejich dítě okřikneme. Kolikrát jsem měl nutkání vyvěsit plakátek: „Děti do hospody nepatří!“ Mohu ale říci, že po covidu to ustalo a je klid. Každopádně jsem rád za ukázněné hosty. Když je tu malé dítě a začne brečet, tak i na lidech okolo vidím, že se jim to nelíbí,“ řekl majitel kročehlavské restaurace Jiří Škrdlant a dodal: „Sám mám dvě děti, ale když byly maličké, tak jsme je brali do restaurace jedině na zahrádku.“

Aktoffka Art klub Buštěhrad

Pobíhající děti po podniku mohou být nebezpečné hlavně sobě. Stačí nést třeba horkou kávu…„Osobně nejsem proti dětem, ale nejméně čtyřikrát už se mi stalo, že jsem vyšel zpoza baru, nesl jsem něco v ruce a přerazil se o dítě. Naštěstí jsem ho nikdy ničím nepolil, ale neumím si představit reakci rodičů, kdyby se to stalo,“ řekl majitel restaurace Karel Jelínek.

Připomněl, že v Aktoffce mají na stěnách vyobrazené i akty, které zejména takzvané bio matky nepříjemně komentují. „Rozhodně nechci naštvat místní rodiče, ale měli by zvážit, kam děti přivedou. Míváme tu hospodský kvíz, u kterého pobíhající děti a štěkající psi ruší. Ale stejně tak pořádáme pravidelně divadlo pro děti, takže si mohou lidé vybrat. Každý u nás má svůj prostor,“ uzavřel Jelínek.