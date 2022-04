Uzavřené chodníky: Začala revitalizace kladenské pěší zóny

Dlouhodobě plánovaná revitalizace pěší zóny na třídě TGM a přilehlých prostor začala tento týden v Kladně. Pro pěší to znamená, že některé chodníky budou dočasně uzavřeny. První etapa revitalizace, včetně nových výsadeb zeleně, by měla být dokončena do začátku července. Pokračovat se bude v prostoru před kinem Sokol a před Sokolovnou až do Tyršovy ulice.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Kladenská pěší zóna. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

Zhotovitel zahájí práce v Kleinerově ulici od prodejny obuvi k lékárně na náměstí Svobody. Před lékárnou v Saskově ulici bude zřízena deponie materiálů a dojde k dočasnému uzavření komunikace pro chodce. Přilehlé zastávky městské hromadné dopravy zůstanou v provozu. Kladenská elektrokola se vrací do ulic, k dispozici jich mají lidé 120 V příštích letech se bude postupovat pěší zónou po ulici TGM až k Poštovnímu náměstí. Celá revitalizace je naplánována přibližně do konce roku 2024.