Řidiči, pozor! Od soboty do neděle bude D7 uzavřená

Ze soboty 6. června na neděli 7. června bude zbourán silniční most v Brandýsku. Jelikož se jedná o most přes dálnici D7, bude od sobotní 19. hodiny do nedělní 9. hodiny ranní tato komunikace v obou směrech uzavřena.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč