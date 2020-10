Ředitelství silnic a dálnic v říjnu opraví vozovku na rychlostní silnici I/7 v úseku u Slaného od exitu 18 (sjezd na Knovíz) až po čerpací stanici Shell. Pracovat se bude na úseku dlouhém přibližně 2060 metrů, a to po etapách v celé šíři vozovky

Řidiče čeká ve směru od Prahy na Chomutov objízdná trasa přes Slaný. Ve směru od Chomutova na Prahu bude doprava vedena jedním jízdním pruhem, bez objízdné trasy. V opačném směru tj. od Prahy na Chomutov povede objízdná trasa přes Slaný (první sjezd – Exit 18, ulicí Pražskou, přes kruhový objezd a Ouvalovou ulicí). Předpokládané ukončení prací bude do konce října letošního roku.



„Oprava mostu u Kutrovic na silnici I/7 potrvá do konce letošního roku,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Jan Studecký.



Kromě řidičů musí se zdržením počítat také cestující v autobusech. Místem projíždějí například spoje společnosti Student agency. „Dochází ke zdržení našich autobusů, záleží podle aktuálního provozu. Zdržení bývá do patnácti minut,“ sdělil mluvčí tohoto dopravce Aleš Ondrůj.



V místě musí čekat také autobusy společnosti Flixbus, které jezdí na obdobných linkách. „V počátcích opravy mostu byly kolony velmi dlouhé a čekání trvalo i půl hodiny, to bylo nepříjemné. Po nějakém čase se tam umístily značky se zákazem nákladních vozů nad 12 tun, tím se kolony podstatně zmenšily,“ popsala zkušenosti řidičů společnosti její mluvčí Jitka Schmiegerová. Mnoho osobních aut se místu uzavření vyhýbá a jezdí po okolních okresních silnicích. „Jízda autobusem je po objízdné trase sice možná, ale silnice jsou úzké a z časových důvodu se nevyplatí,“ doplnila Jitka Schmiegerová.



Zmíněné omezení pro kamiony nad 12 tun je odvedlo na objízdnou trasu, která vede přes Žatec, jesenickou křižovatku a Řevničov. Na silnici I/27 Most – Plzeň se proto v dotčeném úseku počet kamionů zvýšil.

Tomáš Novotný z Loun jezdí několikrát týdně do zaměstnání v Praze. Pracovní dobu má flexibilní. „Když jedu ve špičce ráno nebo odpoledne místu se vyhýbám a objíždím ho. Zdržel bych se několik desítek minut. Pokud jedu dopoledne nebo později večer, jedu přímo. Na semaforech čekám pár minut,“ podělil se o svou zkušenost.



Další omezení začne platit v sobotu 10. října. ŘSD zahájí opravu konstrukčních vrstev komunikace na obchvatu Slaného. Pracovat se bude na dvoukilometrovém úseku a to po etapách v celé šíři vozovky. „Důvodem opravy je nevyhovující stav povrchu vozovky, který vykazuje značné množství poruch, jako jsou kaverny, trhliny nebo vyjeté koleje, a stávající stav je třeba řešit ještě před zahájením zimní údržby. Z tohoto důvodu bude provedeno odstranění obrusné a ložné konstrukční vrstvy frézováním a následná pokládka vrstev nových. Nakonec bude na nový povrch vyznačeno vodorovné dopravní značení v plastu,“ vypočetl Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.



Oprava si vyžádá omezení dopravy v úseku od konce dálnice D7 u Knovíze až benzínové čerpací stanici Shell u Netovic. „V tomto úseku se bude jezdit pouze jednosměrně ve směru na Prahu. V opačném směru na Chomutov bude doprava od sjezdu z dálnice D7 na Knovíz vedena po objízdné trase přes Slaný,“ vysvětlil Martin Buček. Omezení je plánováno do konce října.