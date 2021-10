Jako první bude uzavřena část sjezdu z D7 od Slaného směrem do Kladna, úsek bude průjezdný pouze ve směru do Kladna. Objízdné trasy povedou přes D7 exit 9 Bouchalka nebo přes D6 exit 12 Unhošť. Od 1. listopadu bude posléze uzavřen nájezd na D7 ve směru na Prahu.

Část oprav by měla být dokončena v roce 2022 po zimní technologické přestávce. Oprava povrchu a odvodnění se bude týkat dvoukilometrového úseku silnice I/61 u Lidic a mimoúrovňové křižovatky u exitu 7 dálnice D7.

V těchto dnech sjedete exitem na D7 u Buštěhradu pouze ve směru od Prahy a do Prahy. Ve směru od Slaného nikoli. Vyznačeny jsou náhradní trasy. V následujících týdnech se směry otočí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.