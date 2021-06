Napojení ulice Vojtěcha Dundra jako pátého ramene do kruhového objezdu v ulici Na Kopci místní obyvatelé netrpělivě očekávají, přípravu stavby však ztěžuje několik faktorů. I tak by se v dohledné době mohli připojení dočkat.

Jak vysvětluje kladenský primátor Milan Volf, komplikované bylo především hledání řešení výchozí dopravní situace. „Je třeba vytvořit dva železniční přejezdy těsně vedle sebe, což představuje bezpečnostní riziko, kvůli němuž museli projektanti ve spolupráci s vlastníkem dráhy hledat odpovídající řešení,“ vysvětlil primátor.

Dalším aspektem, který prodloužil přípravu dokumentace pro územní rozhodnutí, byla nutnost zapracovat do již téměř hotového projektu požadavky komplexu, jehož výstavbu v blízkosti křižovatky oznámil soukromý developer. Jak zjistil Kladenský deník, v ulici Na Kopci za čerpací stanicí by měl vzniknout zhruba do roka další supermarket Lidl.

Případné napojení tohoto areálu na dopravní síť muselo být v projektu zohledněno, aby později stavbu pátého ramene křižovatky nenarušilo. K projektované podobě a umístění napojení ulice Vojtěcha Dundra na stávající okružní křižovatku se nyní musí vyjádřit dotčené orgány státní správy.

V případě jejich kladného stanoviska zůstane navržené řešení definitivní a projekt bude moci směřovat k vydání územního rozhodnutí a následně ke stavebnímu povolení. Pokud se nic nezkomplikuje, mohla by být projektová fáze završena na konci letošního roku.

Město však po vydání územního rozhodnutí čeká další a neméně důležitá etapa, a to vypořádání majetkoprávních vztahů stavby.

„Pozemky, které stavba nového ramene potřebuje, ve valné většině nepatří městu. Kladno bude muset jednat o jejich výkupu, což samozřejmě není jednoduchá záležitost. Navíc začít můžeme skutečně až po vydání územního rozhodnutí, které zakotví definitivní podobu napojení. Na přípravě stavby intenzivně pracujeme,“ uvedl vedoucí odboru dopravy a služeb Magistrátu města Kladna Tomáš Fujan.