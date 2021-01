/FOTOGALERIE/ Řisutští se pyšní nově zrekonstruovaným rybníkem, opravenou komunikací i rozšířenou mateřskou školu. Útlumem kulturních akcí v době covidové se o to intenzivněji věnovali stavebním pracím, které přinesou prospěch všem.

Starostka Řisut Jitka Ryšavá. | Foto: Karolína Kučerová

V období, kdy je všeobecný nedostatek vody a obce se snaží zadržovat co nejefektivněji v krajině každou kapku, se podařilo dovést projekt do úspěšného konce. Akce za čtyři miliony koruny byla podpořena dotací z ministerstva zemědělství. Vzhledem k tomu, že částka vynaložená do opravy rybníka představuje roční rozpočet vesnice, je to pro místní velký počin.