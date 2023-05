Jaroslav Vykouk slaví osmdesátku. Kronikářem Kladna je už přes čtvrt století

Slaňákům to pochopitelně narušilo plány, a opakovaně proto s firmou ČEZ jednali s cílem, aby elektrifikace na Hájích byla uspíšena. A naděje se rýsuje.

Jak v pondělí 29. května potvrdila Kladenskému deníku manažerka rozvoje města Magdaléna Stýblová, s elektřinou pro halu to aktuálně vypadá dobře. „Poslední informace od ČEZ je, že v září by měly být na Hájích dokončeny obě nové trafostanice. Energetická společnost si byla vědoma, jak negativně by to mohlo naše akce ovlivnit, a proto dělají maximum, aby na podzim bylo hotovo," uvedla Stýblová.

Do konce listopadu v provozu

Sportoviště by podle posledních informací mělo být uvedeno v provozu do konce letošního listopadu.

Jak potvrdil slánský starosta Martin Hrabánek, bude sportovní hala díky vybavení vlastními tepelnými čerpadly a solárními kolektory zároveň i úsporná. Protože jde o takzvanou pasivní budovu, získalo město na projekt dotaci pětadvacet milionů korun z operačního programu Životní prostředí.

„Návrh o zařazení haly mezi pasivní budovy vzešel od místostarosty Pavla Rubíka a ukázalo se, že to bylo velmi prozíravé řešení,“ poznamenal starosta.

Na sportovní halu bude instalováno 108 kusů fotovoltaických panelů a baterie pro akumulaci vyrobené energie. Jen za solární vybavení zaplatí město bezmála pět milionů korun.

Zázemí pro dvě stě padesát diváků

Hala, o kterou slánští sportovci usilují nejméně dvě dekády, je určena především k provozování florbalu, futsalu, basketbalu, volejbalu, házené, nohejbalu a tenisu. Splňuje požadavky nejvyšších soutěží. Zázemí pro diváky je dimenzováno pro 250 osob. Kromě veřejnosti by sportoviště měly využívat i školy a sportovní kluby. Součástí haly je i malá tělocvična pro zájmové činnosti jako aerobic, tanec či stolní tenis.