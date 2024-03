/VIDEO, FOTOGALERIE/ V reakci na slunečné počasí rozkvetly mnohé stromy v sadech v okolí Slaného. Zdejší svahy jsou vyhlášené nejen pěstěním jablek, ale i meruněk a dalšího ovoce. Jaro zde propuklo v plném proudu. Červenorůžové květy meruněk krásně voní a napilno mají také včely. Ovšem na takový obrázek je ještě přílíš brzy.

Rozkvetlé stromy. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

Astronomická zima zdaleka ještě neskončila a sadaři mají s rozkvetlými stromy velké starosti. Mnozí ovocnáři v minulém týdnu v noci ani nespali a nad ránem vyrazili do sadů, aby uchránili co největší množství letošní úrody.

„V našich sadech vykvetly meruňky zhruba z 90 procent. Pokud jsou mrazíky jen pár stupňů pod nulou, dokážeme si s tím poradit a na ochranu květů pálíme zhruba od jedné hodiny v noci v řádcích mezi stromy parafínové svíce nebo provádíme ochranný postřik. Věříme, že se nám část meruněk podaří zachránit. Ale jestliže udeří silnější mrazy a trvají více dní, nemá to z ekonomického hlediska pak už smysl,“ potvrdil Jiří Johanovský, hlavní manažer společnosti Ekofrukt Slaný a dodal: „Vloni pomrzlo téměř všechno a my sklidili meruněk sotva na knedlíky,“ konstatuje manažer společnosti.

Ochrana proti mrazu je poměrně nákladná. Jen jediná plechovka parafínu, která hoří osm hodin stojí okolo 400 korun a do pětihektarového sadu je jich potřeba umístit i několik stovek stovek. Není divu, že se vše odráží na konečné ceně produktu. „Lidé si často myslí, že ovoce si roste v sadu samo a diví se, proč je pak v obchodě drahé, ale když si promítnete závlahu a chemii není divu, že kilo ve finále vychází na pultě i okolo 70 korun,“ vysvětlil Johanovský.

Pochopitelně s cenou pak výrazně zahýbe i zahraniční produkce, tak jak jsme to zaznamenali i v případě jablek. „Pokud to tak půjde dál, museli bychom časem s meruňkami skončit, podobně jako jsme utlumili pěstování jablek a tisíce stromů vyklučili,“ dodává ovocnář.

Podobně jako v Ekofruktu mají z předčasného nakvétání meruněk těžkou hlavu i další ovocnáři v sadech Hany Muchové. I tam bedlivě sledují domácí meteostanici. V případě hlášených mrazíků používá nad ránem rodina speciální přístroj Frost Buster.

„Je to takový speciální vyhřívač, se kterým vyjíždíme do sadů, když hlásí mrazíky. Děláme vše, co můžeme. Horší je, když půl roku úrodu chráníme a pak ji sklidí zloději. I to se nám už v minulých letech stalo,“ řekl otec Hany Muchové Jiří Hubáček.