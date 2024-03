Příjmy města z daní narostou ve srovnání s minulým rokem přibližně o 100 milionů korun. Oproti trendu z předchozích let však porostou příjmy města nižším tempem, než vedení města očekávalo. Přesto se vedení Kladna pouští do významných investičních akcí.

Patří mezi ně další etapa rekonstrukce pěší zóny, kdy bude letos prostavěno okolo 45 milionů korun. Rekonstrukce se zastaví před Poštovním náměstím. V plánu je podle již vyhotoveného projektu i celková přestavba náměstí Svobody za více než 50 milionů korun, kde město počítá s národní dotací. Za 20 milionů bude zrekonstruováno i hřiště u sportovního gymnázia, na které z poloviny přispěje kraj.

Kladno dále koupí historicky cennou budovu někdejší lékárny U České koruny na pěší zóně s sgrafity podle Mikoláše Alše, kde sídlí městské informační centrum. Objekt získá od podnikatele Pavla Orny za odhadní cenu 19 milionů korun. Mimo to bude letos dokončeno kolumbárium na hřbitovech. Radnice chystá dále přestavbu objektu Stodoly v zámecké zahradě, která by měla sloužit jako multifunkční kulturní prostor.

Na investice je pro letošní rok v Kladně vyčleněno více než 430 milionů korun, přičemž 160 milionů korun půjde na budování a opravy chodníků, silnic a parkovacích míst. Které stavby to konkrétně budou město v rozpočtu neuvádí.

Radnice plánuje získat do pokladny chybějící finance prodejem bývalého Kina Oko na pěší zóně, které nabízí k prodeji za 50 milionů korun a také prodejem budovy zrušené pošty ve Vrchlického ulici v Kročehlavech za deset milionů korun. Do pokladny by měla přispět i finanční částka z prodeje městských bytů. V ulici Vojtěcha Lanny podle prvotních předpokladů město prodá za komerční ceny dosavadním nájemníkům 162 bytů.

„Na zastupitelstvu jsme odhlasovali pouze záměr, přesné parametry a podmínky následně vypracujeme a seznámíme s nimi nájemníky. Chceme lidem nabídnout ke koupi byty za příznivých podmínek, město tím získá příjem do rozpočtu, který utrpěl kvůli dopadům vládního konsolidačního balíčku. Jde o možnost pro stávající nájemníky a nepřichází v úvahu, aby přišli o bydlení, pokud se rozhodnou nabídky nevyužít,“ vysvětlil primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Co se týká objektu Stodoly v zámecké zahradě, ta by měla sloužit jako multifunkční kulturní prostor například pro konání maturitních plesů, svateb a dalších akcí. Původně byl tento záměr plánován v objektu Kina Oko, nicméně přestavba ve Stodole se ukázala levnější a rychlejší. První plány už existují.

Někteří opoziční zastupitelé, jako například Anna Gamanová (STAN), dlouhodobě poukazují na skutečnost, že město se chová nehospodárně a zbytečně a neuváženě utrácí, přičemž už tak je velmi zatíženo úroky z úvěru, ke kterému se zavázalo v předchozích letech.

„Město zaplatilo mezi lety 2021 a 2024 jenom na úrocích 214 milionů korun. Na Sítenský most si město přitom bude muset půjčit další stamiliony. Dluh by nám tolik nevadil, pokud by město finance skutečně investovalo, a ty se mu vracely například v podobě úspor. To se ale neděje, a proto rozhodnutí prodávat své byty, vnímáme jako hodně zoufalý krok, kterým vedení lepí chybějící příjmy,“ zdůrazňuje Gamanová.

Náměstek primátora Přemysl Mužík ale argumentuje, že míra zadlužení v poměru k příjmům města nepřesáhne ani v příštích letech rizikovou hranici. Město úvěr v předchozích letech využilo například na celkovou opravu zimního stadionu, která stála téměř půl miliardy korun. Ke konci loňského roku dosahovalo úvěrové zatížení města téměř 1,2 miliardy korun. Letošní splátka bude přes 67 milionů korun na úrocích. Kompletně splaceno by mělo být za deset let s tím, že v následujících letech výše splátek naroste i přes 150 milionů korun.