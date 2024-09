„Jsem konzervativní, nemám rád regulace a zásahy do podnikání, ale v tomto případě situace dospěla za hranu únosnosti. Návštěvníci diskotéky Best obtěžovali celé sídliště, pravidelně zde docházelo v nočních hodinách k incidentům a výtržnostem, které museli pravidelně řešit strážníci zásahy v plné zbroji. A počet těchto incidentů narůstal. Věřím, že vyhláška této lokalitě pomůže,“ prohlásil na pondělním zastupitelstvu primátor Kladna Milan Volf.

Na území vymezeném nárožími ulic U Hvězdy, Lacinova; Lacinova, Vodárenská; Vodárenská, U Hvězdy je proto dle vyhlášky nově stanoven konec hlasité hudební produkce v provozovnách do 22 hodin, konec provozní doby v den předcházející dnu pracovního volna a dnu pracovního klidu do půlnoci, v ostatních případech do 22 hodin. Aktualizovaná vyhláška naopak vypouští dříve problematické lokality na pěší zóně, kde už pro omezení pominuly důvody. Platná bude od 3. října.

Dosud zde byla otevírací doba do pěti hodin do rána. Od října má podnik omezený provoz pouze do deseti večer, o víkendu pak do půlnoci. Podnikatel Zdeněk Plavec proto zavře podnik docela. Je to pro něj likvidační.

O stoupající trestné činnosti informoval v číslech na zasedání i velitel Městské policie Kladno Michal Strieborný s tím, že agresivita hostů za poslední dobu skutečně stoupla a nejednou museli už řešit i případy napadených strážníků ze strany neukázněných hostů před diskotékou.

Jak zjistil Kladenský deník od místních, je skutečně nemálo lidí, kteří se se kvůli hlasitým projevům podnapilých hostů a jejich různým potyčkám už dlouho nevyspali. Přestože nechtějí vystupovat veřejně, řada oslovených se shoduje v tom, že problémy začaly eskalovat od doby, kdy si podnik v sobotu oblíbila ukrajinská komunita.

„Když se potom hosté vybavují a dohadují venku a řvou po ulicích nad ránem, je to hrozné,“ potvrzuje žena, která má okna svého bytu přímo před podnikem. A podobné názory zaznívají i od dalších oslovených. „Dříve jsme tam chodili i my a rádi, ale postupně se z toho stalo doupě, tak už nás to tam neláká,“ potvrzuje skupina mladých lidí v parku.

A stejný názor sdílejí i mladé maminky opodál. „Dříve jsme tam i my rády chodily, ale dneska už raději ne. Zkazilo se to. Když pak lidé vylezou ven, jsou hluční a agresivní, nezřídka se poperou i ženské,“ tvrdí dvě mladé maminky s kočárky oslovené v parku.

Další oslovení obyvatelé, kteří bydlí třeba jen o blok dál a mají okna na druhou stranu, o nočních problémech na druhé straně prakticky nevědí a žádný hluk nevnímají. „My máme okna na opačnou stranu, takže nás nic neruší, ale ti kteří bydlí přímo u Bestu, možná něco slyší. Ať si každý dělá co chce, když neobtěžuje druhé,“ dodává muž se psem na procházce. Podle jiných vzbudí v noci místní třeba jen to, že se v ulici rozblikají majáky od policejních aut nebo sanitek.

S ohledem na podnikání provozovatele Bestu Zdeňka Plavce, v jehož prospěch vystoupili na zastupitelstvu i jeho zastánci s tím, že ´do zvelebení podniku investoval nemalé peníze, se i zastupitelé shodli na tom, že změna ve vyhlášce nemusí být trvalá a výhledově je možné o její úpravě ještě diskutovat.

Kladenský deník se oslovil přímo provozovatele podniku, jakým způsobem se k problematice staví. "Mrzí mě to, protože jsem přesvědčený o tom, že jsme vybudovali pěkný podnik, který funguje téměř třicet let. Vzhledem k tomu, že první hosté se přicházejí bavit nejdříve s půlnocí, je nově stanovená provozní doba pro mě téměř likvidační. Ztrácí to pro mě smysl. Ještě týden bude Best v provozu a od prvního října ho zkrátka zavřu," sdělil podnikatel Zdeněk Plavec.

Pro klid v lokalitě se vždy snažil udělat podle svých slov maximum, dokonce je uvnitř podniku i kuřárna, aby hosté nechodili kouřit ven a nedělali nepořádek v sídlišti. Na vše dohlíží najatí vyhazovači, aby nedocházelo venku k incidentům. Pokud ale někdo diskotéku následně opustí, za to Best už pochopitelně dále nezodpovídá. Více se podnikatel nechtěl k záležitosti vyjadřovat, nicméně odmítá tvrzení o tom, že by jeho music club byl doupětem, stejně jako řeči o tom, že jsou soboty vyhrazeny ukrajinské komunitě. "My rozhodně nejsme xenofobní a nikomu neupíráme přístup. Pokud si někdo nechá zahrát písničku na přání, tak mu DJ vyhoví," uzavřel.