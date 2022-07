Pravidla pro rybáře jsou neúprosná, rybářské povolenky poměrně nákladné, chov ryb neméně, stejně tak se rybáři musí zapojovat i do činnosti organizace. A do toho se každému nechce. Někteří nepoctivci chtějí přijít k úlovku zcela zdarma. I z tohoto důvodu vyrážejí členové rybářské stráže na kontroly, aby odhalili pytláky, kteří jsou v jejich revírech škodnou.

Vedoucím rybářské stráže MO ČRS Kladno je Josef Freiberg. Svoji funkci vykonává čtyřicet let. Každoročně s kolegy přistihne u vody nejméně osm až deset lidí, kteří loví ryby nezákonným způsobem. Veškeré sankce, které jsou pytlákům ukládány, jsou prováděny vždy v součinnosti se státní nebo městskou policií a končí zpravidla ve správním řízení u příslušného městského úřadu. Pokuty se mohou pohybovat od pěti set korun, ale i v řádu tisíců, podle způsobené škody. Tu určuje škodní sazebník.

Co nejčastěji pytláci a ostatní rybáři porušují?

Nesmí se lovit po půlnoci, pouze na výjimku, takže naše hlídky vyrážejí k vodě i v noci. Tam nezřídka potkají osoby, které zde nemají co dělat. Někdy jsou to i registrovaní rybáři, kteří buď nemají v pořádku doklady, loví nepovolené kusy, nebo třeba podměrečné ryby. Někdo si za noc takhle dokáže nacpat plný vak rybami, ale u nás se s tím nesetkáváme často, to je spíše problém kolegů v Polabí. Tam mají porybní docela tanec. V současnosti začínají zlobit Ukrajinci. I my jsme už letos řešili takový případ, na který jsme museli volat policii a potom i cizineckou policii.

Chodíte na kontroly sám, nebo s někým?

Z bezpečnostních důvodů chodíme na rybářskou stráž nejméně ve dvou.

A musel jste řešit při kontrole nějaký závažný konflikt?

Naštěstí jsme se vždy domluvili. Naštěstí mě nikdo nikdo za celé roky fyzicky nenapadl a nedal mi pěstí. Na pražských vodách se ale takové případy čas od času stávají. I když našemu novému rybářskému hospodáři Lukáši Kudlatovi se nedávno stalo, že kontroloval s kolegou v noci u vody rybáře. Když šlo do tuhého, tak přistižený muž obvinil rybářskou stráž, že je pod vlivem drog a alkoholu. I to se vysvětlilo přivoláním policistů, kteří stráži provedli testy na drogy i alkohol. Ty byly negativní. Přistižený muž byl shodou okolností rybář. Takže na něj kolega Kudlata následně podal trestní oznámení.

Kdyby vás přece jen někdo napadl, máte nějakou pojistku?

Určitě. Všechno zaznamenáváme na kameru, kterou máme připevněnou na oblečení. Takže vše pak používáme jako důkazní materiál.

Stává se vám, že jezdíte k vodě na udání?

Také se nám to stává, hlavně po půlnoci, že někdo někde chytá. Tudíž vyrážíme k vodě, jak jsem už řekl, i v noci. V našem revíru, zejména pak na Záplavách už rybáře známe, takže když někdo třeba zapomene doklady doma, řešíme to zpravidla domluvou. U nás naštěstí převažují ukáznění rybáři.