„Je to nesmysl. Je to lež. Patnáct tun ryb se do našeho rybníka ani nevejde,“ prohlásil Vais, podle kterého šlo u uhynulých ryb o obvyklé ztráty při nedávném výlovu. „Něco projde sítí nebo okem a padne, to je při výlovu naprosto běžné,“ vysvětlil.

Šlapaničtí rybáři podle něho spravují zhruba dvanáctihektarový rybník v majetku Povodí Vltavy v rámci pronájmu od konce sedmdesátých let minulého století.

Před letošním vyčištěním a odbahněním tam pořádali 21. října výlov. „Většinu ryb, jichž byly metráky, nikoli tuny, jsme převezli do rybníka v Plchově, který jsme si dočasně pronajali. Při výlovu jsme z vody vytáhli například candáty, celkem asi čtyři a půl metráku,“ řekl Vais.

Při výlovu rybáři některé ryby přímo na hrázi prodávali. „Dokonce jsme dobře prodali i karasy, pro které si ve velkém přijeli Vietnamci,“ potvrdil Vais a připomněl, že letos bylo ve šlapanickém rybníku přes dva tisíce kaprů, část z nich ale zmizela ještě před výlovem při rybářských závodech.

„Je v našem zájmu, když o ryby celoročně pečujeme a stojí nás to nemalé peníze, aby to bylo k našemu prospěchu a ne naopak,“ dodal.

Deník se obrátil i na odbor životního prostředí slánského městského úřadu ve Slaném. Jeho vedoucí Dagmar Zusková potvrdila, že záležitost řeší veterinární správa. „Na výsledek musíme nějakou dobu počkat,“ uvedla mluvčí slánské radnice Lucie Krčková.