Měření rychlosti bude probíhat zejména v ranních a dopoledních hodinách na všech frekventovaných ulicích, a to zejména v blízkosti základních škol.

„Podstatou akce není udělování pokut, proto je to akce veřejná, nikdo se nebude schovávat za keřem s radarem. Jedním z hlavních úkolů strážníků je ale zajistit bezpečí dětí v okolí škol. Děti se dlouhou dobu učily z domova, návrat do lavic pro ně může být komplikovanější než jindy a zaběhnutí do běžných školních rutin může trvat déle. Prosím proto řidiče o mnohem větší obezřetnost a ohleduplnost,“ uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Strážníky s radarem budou lidé vídat v ulicích města až do 3. září. Zároveň se vrátí od prvního školního dne také na přechody pro chodce a společně s asistenty prevence kriminality ke školám. V prvním zářijovém týdnu, kdy bývají děti po prázdninách roztěkané a snadno přehlédnou přijíždějící vozidlo, budou strážníci usměrňovat provoz na přechodech nejen ráno před začátkem vyučování, ale i při návratu dětí ze školy.

Plán měření rychlosti v souvislosti se začínajícím školním rokem

Srpen

24.8. 7.15 – 8.15 ul. Doberská, úsek Vítězná – Štefánikova.

24.8. 11.30 – 12.30 ul. Vítězná, úsek Kořenského – Erbenova.

25.8. 7.15. - 8.15 ul. Čs. armády, úsek Kleinerova – most nad železnicí.

25.8. 11.30 - 12.30 ul. Vodárenská, úsek Anglická – Americká.

26. 8. 7.15 – 8.15 ul. Unhošťská, úsek Holandská - Americká.

26. 8. 11.00 – 12.00 ul. Kročehlavská, úsek M. Majerové - Dělnická.

27. 8. 7.15. – 8.15 ul. C. Boudy, úsek J. Čapka – P. Bezruče.

27. 8 11.00 – 12.00 ul. Pražská, úsek Arménská – Maďarská.

30. 8. 7.15. - 8.15 ul. Kročehlavská, úsek M. Majerové - Dělnická.

30. 8 11.00 – 12.00 ul. Vítězná, úsek Kořenského – Erbenova.

31. 8. 7.15 – 8.15 ul. Unhošťská, úsek Holandská - Americká.

31. 8. 11.30 - 12.30 ul. Vodárenská, úsek Anglická – Americká.

Září

1. 9. 7.00 – 8.15 ul. C. Boudy, úsek J. Čapka – P. Bezruče.

1. 9. 11.00 – 12.30 ul. Čs. armády, úsek Kleinerova – most nad železnicí.

2. 9. 7.00 - 8.15 ul. Kročehlavská, úsek M. Majerové - Dělnická.

2. 9 11.00 – 12.30 ul. Vítězná, úsek Kořenského – Erbenova.

3. 9. 7.00 – 8.15 ul. Unhošťská, úsek Holandská - Americká.

3. 9. 11.00 - 12.30 ul. Vodárenská, úsek Anglická – Americká.