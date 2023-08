Jeho šamanská cesta začala, když před více než dvaceti lety pracoval v Indii pro jednu restauraci, kde vařil hlavně česká jídla. „Dokázal jsem vydělat tolik peněz, že po příchodu do Nepálu jsem si mohl koupit i hotel, ve kterém jsem bydlel. Peníze tam tehdy měly a stále ještě mají docela jinou hodnotu než u nás. Byl jsem navíc jedním z prvních cizinců, kterému povolili složit šamanské zkoušky. Musel jsem udělat nejprve zkoušky přístupové, aby mě vůbec pustili ke stařešinovi. Když ale viděli, že o bylinách vím mnoho a jsem připravený lépe než mnozí nepálští studenti, směl mě můj mistr naplno zasvěcovat do tajů šamanismu,“ vzpomíná na život v Asii.

Do vlasti už by se býval nevracel, ale cítil, že jeho poslání je šířit nabyté dovednosti ve své domovině. „V Nepálu je šamanů spousta. V Česku nebyl v té době jediný, proto jsem měl potřebu vrátit se a předávat to i našim lidem,“ vzpomíná. Jelikož už nežije mezi nepálskými svatými muži, musel se přizpůsobit běžnému životu v našich zeměpisných šířkách.

Po návratu do vlasti tak nejednou narazil na tvrdou realitu i nepochopení. Musel začít od nuly, živit se příležitostnými pracemi, a dokonce žil nějaký čas na ulici. „Objevil se ale člověk, který mi podal pomocnou ruku a s ním jsem dosud,“ říká muž mnoha profesí a zájmů, jehož původní povolání je automechanik. Díky vlastní zkušenosti by nejraději pomáhal lidem, kteří se octli na okraji společnosti a nechtějí nebo nedokážou žít v nastaveném systému. „Kdybych byl nechutně bohatý, nakoupil bych pozemky a vybudoval komunitu pro lidi bez domova, kde by byli soběstační a sami sobě prospěšní. To bych rád,“ uzavřel.

Své šamanské schopnosti a získané dovednosti nikomu nevnucuje. Lidé k němu přicházejí sami a není jich málo. Jejich problém vycítí neprodleně. Ze všeho nejobtížnější bylo proto pro Petra naučit se říkat ne. „Nepovažuji se za léčitele. Tělo se od přírody dokáže uzdravit samo, ale někdy je potřeba mu pomoci a změnit třeba jen způsob života, zkrátka dosavadní způsob myšlení,“ zdůrazňuje. „Pokud člověk skutečně touží uzdravit se, dokážu ho navést na novou cestu a bylinky jsou výborným pomocníkem. Každý z nás zde na zemi má daný úkol a stejně tak je nám dána i různá délka života. Se smrtí proto ani já bojovat neumím,“ dodal šaman.

Právě využít sílu přírody, tajemství bylinek pro nastolení duševní rovnováhy, očistu těla, povzbuzení i uklidnění se Petr Prokeš a jeho dva společníci rozhodli při výrobě nových preparátů založených čistě na přírodní bázi. V laboratoři, která během dvou měsíců zakotví na Kladně, se aktuálně destilují desítky bylinek, jež budou základem budoucích elixírů. Žádná chemie ani konzervanty, jen příroda. Petr Prokeš zastává práci ve výrobě a vývoji.

„Na vývoji našich preparátů pracujeme už nějakou dobu. Splňujeme potřebné atesty ministerstvem zdravotnictví a máme garanta, kterým je akreditovaná laboratoř. Chceme v dnešní přechemizované době lidem pouze nabídnout čistě přírodní preparáty, kde je zastoupeno přírodní antibiotikum a další produkty na povzbuzení případně na zklidnění,“ popisuje Prokeš. Více je výrobní tajemství a přísně střežené know how. „Do vývoje se ochotně zapojili dobrovolníci, kteří nám sdělují svoje poznatky,“ říká laborant. I díky tomu budou následná distribuce a prodej fungovat na základě jejich vlastní zkušenosti a referencí. „Důvěra a osobní přístup jsou základem, běžně proto takový produkt v síti prodejen ani po uvedení na trh nenajdete,“ doplnil.

Současnému projektu předcházela přitom poměrně složitá cesta. „Celý svůj život se zabývám rostlinou konopí jako takovou a jejím vlivem na lidský organismus. Bohužel konopí rozdělilo společnost. Lidé s ním začali dělat chemické pokusy, začali ho klonovat a zneužívat. Nám byla dána rostlina, která je naším symbiontem. Má stejný počet kanabinoidů jako má člověk kanabinoidních receptorů v mozku, což není náhoda. Jsem přesvědčený o tom, že je to rostlina, která je lékem na všechno, jenže lidé ji začali kouřit, vytvářet z ní drogy, halucinogeny. Zkrátka jsme si to zkazili. Kvůli tomu, že legislativa přitvrzuje a je možné, že jednou bude zakázáno i konopí pro léčebné účely, se společníky jsme se rozhodli zaměřit se proto na jiné byliny a rostliny, které nejsou kontroverzní a společností jsou přijímány. Ať už je to zapomenutý pýr nebo téměř vymýcený lopuch,“ uzavřel šaman.