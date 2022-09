Volební anketa: Má Slaný zakročit v ubytovně Luka?

„Je to skutečně rozdíl oproti tomu, co mnohdy nabízejí v obchodech. Tam je cena někdy hodně přemrštěná a kvalita ne vždy odpovídající. Doma máme hospodářství, takže děláme celou zimu hodně zabíjačky, guláše a tak. Osobně navíc rád podpořím konkrétního farmáře. Samosběr mi vyhovuje a ještě se při tom člověk protáhne a stráví čas venku a ne někde v obchďáku,“ říká například Jaromír Ondřich.

Jeho slova doplňuje i další sběrač cibule Miloš Mazourek, který si na pole u Vítova dojel pro cibuli za doprovodu dalších členů rodiny. „Cibule jsme nasbírali okolo třiceti kilogramů. Vystačí nám na celou sezónu, prakticky až do příští sklizně. Protože máme cibuli dobře uskladněnou, uchováme až doposledka v pořádku. Pro nás je zajímavý rozdíl nejen cenový, protože v obchodě za cibuli dáte někdy i pětadvacet korun za kilogram, ale i kvalita je určitě lepší. Nevím, jak skladují cibuli v obchodech, ale z osobní zkušenosti mi přijde, že tam zakoupená se dříve zkazí,“ dodává oslovený sběrač.

Přestože letošní léto bylo v oblasti Slánska chudší na srážky, farmář Karel Dryák potvrzuje, že cibule z jejich polí stačila vláhový deficit včas dohnat a do sklizně dorostla požadované velikosti. „Není sice tak velká jako vloni, ale pořád je slušná. Samosběr jsme spustili v sobotu a lidí přijelo tolik, že to bylo skoro až neúnosné. U nás si navíc zákazníci mohou koupit za stejnou cenu cibuli žlutou i červenou. Nerozlišujeme to. Na základě zájmu z minulých let jsme nasadili i brambory, které jsou rovněž za stejnou cenu,“ potvrzuje farmář.