Květiny si přijely natrhat i jeho dvě neméně slavné kolegyně – kostýmní výtvarnice Jaroslava Brabcová Pecharová (manželka režiséra F. A. Brabce, pozn. red.) s kamarádkou, uměleckou maskérkou Helenou Steidlovou.

Pro všechny tři to bylo milé neformální setkání po letech, bylo nač vzpomínat - a přitom společně ochutnávali předloženou nabídku z plného stolu právě dozrálých plodů s variací sýrů.

Pohádkový režisér miluje rajčata

„Rajčata mám moc rád, stejně jako veškerou další zeleninu. Ochutnával jsem zde vypěstované jednotlivé odrůdy. Je radost vidět, že se v hospodářství u Dryáků daří mnoha produktům vypěstovaných přímo na poli, že k nim lidé rádi chodí,“ řekl Deníku režisér.

Návštěvu farmy ocenily i obě zmíněné dámy. „Byly jsme ve Velvarech, a protože bydlíme s manželem v nedaleké vesnici, kde jsme se před časem usadili natrvalo, víme, že zde pěstují na poli gladioly. Je to velká nádhera a pravidelně si do Osluchova jezdím pro čerstvé. Jsem ráda, že se českým zemědělcům daří, když dělají svou práci s láskou a vlastníma rukama. Vím, kolik do toho musí vkládat energie,“ dodala Jaroslava Brabcová Pecharová.

A chválou nešetřili ani další příchozí, které nalákaly právě dozrávající melouny, stejně jako rajčata, papriky, brambory a mnohé další výpěstky buď přímo z pole, nebo z farmářského obchodu, který je v Osluchově u rybníka novinkou.

A jaké jsou ceny? Například kilo tamního melounu stojí 15 korun, rajčata podle odrůd zhruba od 35 korun. Gladiol je na poli celá barevná škála, kus za 20 korun.