Co chvíli v sadech rodiny Polívkových ze Pcher, která pěstuje ovoce na 13 hektarech u Slaného, parkují od neděle auta, která sem přijíždějí z různých koutů kraje, republiky a dokonce i ze zahraničí. V úterý krátce po poledni dorazili česači z Prahy, Tuchlovic, Svinařova, ale i Roudnice, Mělníka a dokonce i z Německa.

„U nás v Regenu v Bavorsku, kde žiji, ještě meruňky nemáme. Projížděla jsem kolem od rodičů z Ústí nad Labem, tak mě to nalákalo. Je to nádherná příležitost natrhat si plody na domácí marmeládu a rodině na tvarohové knedlíky,“ potvrzuje Lenka Šístková, která již šestadvacet let žije v sousedním Německu a do Čech přijíždí pravidelně pětkrát do roka.

A meruňky z okolí Slaného si nenechá ujít ani Jana Hartmanová původem z Kladenska, která žije s rodinou v Praze. „Dříve jsme sem jezdívali s rodiči a dnes jsem tu sama. Manžel hlídá děti. Tvrdší meruňky budu zavařovat a zralejší trhám pro manžela na knedlíky, ty on miluje,“ potvrzuje mladá žena.

A pěšky docházejí i další česači například z nedalekého Drnova. „Dnes si natrhám košík meruněk hlavně na knedlíky a koláče. Zkrátka česká klasika,“ hlásí Zdeňka Janouchová.

Podle ovocnářů bude v sadech rušno ještě i nejméně dalších šest týdnů. „Zájem je velký, lidí přijíždějí denně desítky. První den, v neděli, kdy jsme sady otevřeli, jsme prodali 600 kilogramů meruněk. Samosběr je velkým trendem, lidé jsou rádi, že si sami mohou vybrat, co si dají do košíku a navíc nemusíme shánět tolik brigádníků. Je to výhodné pro obě strany,“ potvrzuje prodavačka a budoucí snacha ovocnářky Hany Polívkové, slečna Karlíková, která se stará o vážení a prodej při samosběru. Kromě meruněk nabízejí Polívkovi ke koupi také vlastní mák, hrachové lusky a na podzim jablka.