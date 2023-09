Jak potvrzuje majitel farmy Karel Dryák, samosběry jsou mezi veřejností velmi žádané a rok od roku přichází do polí čím dál větší množství zájemců.

„Začali jsme minulý týden a vypadá to moc pěkně, lidé jsou nadšení. Sklízet budeme i druhý a třetí zářijový víkend. Doufáme, že vydrží počasí a vše úspěšně sklidíme. Následovat bude o nadcházejícím víkendu samosběr červené cibule, šalotky i brambor. Máme i vlastní melouny,“ potvrdil Dryák.

Zájemci mohou nastoupit opět na pole od pátku do neděle od 8. do 10. září hned ve dvou lokalitách, a to v Osluchově u rybníčku a potom také u staré silnice mezi Vítovem a Luníkovem. Veřejnost navedou informační cedule.

Nová škola ve Slaném slaví šedesátiny. K nebi se vznesla záplava balonků

„Pro zákazníky jsme jako bonus připravili na Osluchově prohlídku rekonstruovaného statku a v malé konírně občerstvení vyrobené z našich surovin. V nabídce jsou polévky, topinky, masová směs s bramboráky, klobásky od Tomáše Jelena. Nechybí pivo ani limonáda,“ sdělil farmář, jen předeslal, že výhledově by zde rádi vytvořili prostor pro svatební hostiny a další významné příležitosti.