/FOTO, VIDEO/ Švestky, kterých je letos ve Vítově bohatá úroda, už jsou zralé a jejich sezona pomalu končí. Do sadů na Farmě Dryák už od pátečního dopoledne, kdy byl zahájen poslední víkend samosběru švestek, míří desítky česáčů. V září má následovat u Dryáků samosběr brambor, cibule, česneku, křenu a dokonce i melounů.

Švestkový samosběr na Farmě Dryák ve Vítově. | Video: Oto Pilz

Česáči jsou ve Vítově vítáni až do neděle 20. srpna. Odvážejí si odtud švestek plné košíky, kbelíky i bedny. Kilo ovoce vlastnoručně natrhaného ze stromu je za 30 korun, sesbírané ze země třeba na pálení slivovice je po desetikoruně. V obchodech přitom kilo švestek stojí kolem 60 korun.

Ve švestkovém sadu u Vítova, který se rozprostírá podél staré slepé silnice ve směru na Beřovice, je zájem o samosběr obrovský. Přijíždějí lidé nejen z Kladenska, ale i z Prahy nebo třeba ze severních Čech.

Inspirace z Nového Zélandu

S nápadem pořádat samosběry přišla před mnoha lety farmářka Marie Dryáková, která se nechala inspirovat až na Novém Zélandu. „Byla jsem tam po revoluci u sestřenice a nevěřila svým očím, jak obrovský zájem tam byl o samosběr a jak si toho místní považují. V Čechách se to tehdy ještě nedělalo. Vzhledem k tomu, že jsme se setkávali nezřídka s kritikou, že prodáváme například omačkané broskve, které jsou velmi náchylné na otlaky, řekli jsme si, ať si je lidé natrhají sami. Pustili jsme je do sadů a osvědčilo se to,“ vypráví farmářka, která už předala hospodářství synovi a sama chodí jen na výpomoc.

Švestky sice o víkendu končí, ale hned v září bude vyhlášen samosběr brambor, cibule, česneku, křenu a dokonce i melounů. „Ty pěstujeme na poli na Osluchově a je to velká paráda. Melouny určitě stojí za to,“ říká Marie Dryáková.

Letošních úroda švestek je bohatá a plody jsou pěkné. „Ještě včera jsme byli na Moravě. Dnes jsme pospíchali do Slaného, abychom stihli samosběr. Sledujeme to bedlivě na internetu a ve Vítově jsme už poněkolikáté. Vzali jsme si na to s tátou dovolenou a pomáhá nám i má dcera Žofie,“ vysvětluje Tomáš Maršál ze Středokluk a dodává: „Natrháme švestky jak pro maminku, tak pro babičku.“

Stejné nadšení sdílí i dvojice starších manželů až ze severu Čech. „U nás na Děčínsku se letos švestek moc neurodilo. Hned jak jsme viděli reportáž v televizi, zamířili jsme do Vítova. Švestky jsou krásné, velké a ideálně zralé. Nasbíráme jak na knedlíky, tak na povidla," odpovídá muž ze žebříku.

Tři bedny švestek přijela natrhat i žena z Prahy-západ, která obstarala ovoce i pro své známé. „Loni byli na samosběru naši přátelé, letos na revanš zase přivezu ovoce já jim,“ říká žena, která si odváží úrodu za patnáct stovek.

Rodinné recepty jako dárek

V sadu jsou k vidění další jednotlivci a celé rodiny složené i ze tří generací. Mnozí se shodují, že uvaří hlavně švestková povidla. Kdo má zájem, u pokladny mu farmářka přidá i osvědčený rodinný recept na švestkovou marmeládu. „U nás v rodině je velmi oblíbená, takže recept na požádání rozdávám. V naší rodině jsou oblíbené i švestkové buďáky, což je tradiční krajová pochoutka. Jsou to kynuté buchty plněné mákem," uzavírá Marie Dryáková.

Staročeské buďáky od Marie Dryákové



Suroviny na těsto: 750 g hladké mouky, 250 g polohrubé mouky, 200 g tuku (dávám půlku sádla a másla), 150 g cukru, 2 celé vejce, 1 kostička droždí, špetka soli, asi 250 ml mléka, citronová kůra, vanilkový cukr

Dále potřebujeme: tuk na vymazání pekáče, švestky, mletý mák, cukr moučka



Postup: Do mléka dáme lžičku cukru, droždí a necháme kynout. Do mísy robotu dáme všechny sypké suroviny, máslo necháme rozpustit. Do mísy robotu přidáme kvásek a rozpuštěné máslo. Necháme robot zpracovat na hladké těsto, které necháme vykynout, až zvětší svůj objem na dvojnásobek. Těsto vyndáme z mísy a válečkem rozválíme na slabší plát. Nakrájíme na čtverečky, do každého položíme vypeckovanou švestku, lžičku mletého máku, lžičku cukru moučky a zabalíme do tvaru kuličky. Všechny buďáky uložíme na plech s pečicím papírem. Nedáváme je těsně vedle sebe, ale necháváme mezi nimi mezery, aby se buchty nedotýkaly. Takto je necháme ještě vykynout. Pak každou buchtu potřeme rozšlehaným vejcem a dáme péct asi na 200 stupňů, až jsou zlaté.



Švestková marmeláda podle Marie Dryákové



na 1 kilo švestek 330 gramů želírovacího cukru, 1 kávová lžička mleté skořice, ½ lžičky mletého badyánu, 2 sáčky vanilkového cukru, trochu rumu pro chuť

povařit v hrnci 30 – 35 minut (podle vodnatosti)

ještě zahorka lít do čistých zavařovacích skleniček a otočit dnem vzhůru, aby se zatáhlo víčko, není potřeba dále sterilizovat

Samosběry Farmy Dryák

Švestky ve Vítově



(vždy od 9 do 16 hodin, směrovky u hlavní silnice)

sobota 19. a neděle 20. srpna

cena 30 Kč/kg

- poslední víkend samosběru švestek

- vstup na samosběr bude umožněn 30 minut před koncem prodejní doby

Cibule a brambory v Olsuchově u Slaného

(vždy od 8 do 17 hodin, u rybníčku, směrovky budou u hlavní silnice)

od pátku 1. do neděle 3. září

od pátku 8. do neděle 10. září

od pátku 15. do neděle 17. září

brambory: 15 Kč/kg

cibule žlutá: 15 Kč/kg

cibule červená: 20 Kč/kg

cibule šalotka: 20 Kč/kg

- po dobu samosběru bude na statku v Osluchově možnost zakoupení dobrot připravených ze surovin z farmy (polévky, topinky, bramboráky…), piva, limonády

- vstup na samosběr bude umožněn 30 minut před koncem prodejní doby.