Zdánlivě povoláním nesourodou dvojici doprovodila k oltáři šestnáctiměsíční dcera Eliška. Její rodiče před 4,5 lety dali dohromady společní kamarádi, kteří je vylákali na bowling. Přestože se mělo jednat o společenské setkání všech, do herny tehdy dorazil jen Petr a Míša. Přátelská lest se vyplatila a byla to prý láska na první pohled. Co se týká obřadu, za zmínku stojí i šaty pro nevěstu, které vytvořila módní návrhářka Šárka Ordošová. "Navnímala se na moji osobu, moji představu o šatech a vytvořila mi dokonalou svatební róbu pro náš velký den. Za to jí patří mé velké poděkování," řekla šťastná nevěsta Michala Břízová.