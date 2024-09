V jiných krajích jsou sběrači, kteří neprovedou předchozí ohlášení, dokonce pokutováni. Ne tak ve středních Čechách. Podle Kučerové je to dle pravidel, která si daná divize nastaví. Přesto i na stole středočeských silničářů jedna žádost o sběr ovoce podle mluvčí poslední srpnový v pátek dopoledne přece jen objevila. "Na jednu z oblastí přišla žádost o česání ovoce," potvrdila Kučerová. Sankce hrozí pouze v případě, že někdo svojí neopatrností a bezohledností například poškodí stromy nebo v místě samosběru zanechá nepořádek.

Podobně jako v jiných případech vandalismu, řeší takové chování buď strážníci nebo policie. Dopadení viníka bez důkazů je ale spíše nemožné. Policejní mluvčí Michaela Richterová dodala: "Žádný podobný případ v poslední době policistům hlášen v rámci Středočeského kraje nebyl. Ničím takovým jsme se nezabývali. Vždy by záleželo na konkrétních okolnostech, které jsou rozhodující pro právní kvalifikaci," uzavřela policista.

Ovoce ze starých stromů, které party u silnic nezřídka takzvaně podtrhnou a sklidí často nezralé, výkupy přijímat beztak nechtějí. To potvrdil například i Ondra Kopička z lihovaru Land Craft Spirit na Tursku. "Denně mi volají sběrači, kteří sklízejí jablka u silnic, ale já takové ovoce nevykupuji, jelikož je v těchto nezralých plodech hodně pektinu a ten je prekurzorem metanolu. O takové zboží nemáme zájem. Kdyby sběrači počkali třeba do října, bylo by to o něčem jiném. U silnic totiž rostou často staré odrůdy jablek, které jsou výborné pro různé druhy zpracování. Nezralá jablka se hodí leda pro technické účely nebo v chemickém či kosmetickém průmyslu," poznamenal Ondra Kopička.

A zájem o jablka nevalné kvality a bez potvrzení původu nemají i moštárny na Kladensku. Jak potvrzuje sadař a zpracovatel Jiří Hubáček ze Slaného, jablka nasbíraná u silnic nevykupuje. "Děláme mošty ze svého ovoce nebo od sadařů a zahrádkářů. Letos je to ale celkově bída, jelikož většina ovoce v zimně pomrzla. Jiné roky jsme zpracovali v naší moštárně i 300 tun jablek, letos to bude nanejvýše desetina, " potvrzuje Hubáček.

O jablka od silnic nemají zájem ani v další moštárně, lihovaru a palírně Miloslava Žaluda ve Kvíci. Jak potvrdila spolumajitelka firmy Jana Žaludová, ovoce od silnic nepřijímají mimo jiné z hygienických a kvalitativních důvodů. "Vše, co k nám přichází pro další distribuci je certifikované ovoce od sadařů z Litoměřicka a Lounska. Pokud si někdo přinese ovoce na moštování jen pro svoji potřebu, i to je možné. Do lisu je potřeba vložit nejméně dvacet kilo jablek, aby byl vůbec nějaký výtěžek," uzavřela moštářka.