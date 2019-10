Sdílená auta v Kladně? Zatím nejspíš ne

/FOTOGALERIE/ Kladeňákům se tento týden představil systém sdílených aut. Společnost Autonapůl u kladenské zdravotnické školy prezentovala fungování svého carsharingu. Akcí si společnost chtěla zmapovat zájem místních občanů, přičemž v případě pozitivních reakcí by byla už začátkem příštího roku schopna dodat jedno až pět sdílených aut do ulic Kladna. Má to ovšem háček, na prezentaci společnosti doraz jeden jediný zájemce, a tak se zdá, že je start tohoto systému v největším středočeském městě zatím spíše ve hvězdách.

Sdílená auta v Kladně představil Michal Šimoník. | Foto: Deník / Jan Brabec