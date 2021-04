Po předchozích zkušenostech, kdy v ulicích jezdila v uplynulých letech nejprve růžová mechanická kola, posléze zelená elektrokola, se letos, stejně jako vloni, projedou lidé po Kladně na mechanických šedomodrých bicyklech s přehazovačkou.

Jak zjistil Kladenský deník, šedomodrá sdílená kola tento týden v Rozdělově u Energie a v Kročehlavech u Baumaxu někdo povalil na zem. Protože v posledních dnech silně fouká, dá se věřit, že to způsobily poryvy větru.

Ovšem v minulosti se nejednou stávalo, že službu veřejnosti někdo záměrně sabotoval a bicykly byly shozené například do Sítenského údolí, pohozené ve křoví či jedno dokonce odvezeno do Kralup nad Vltavou. Ve Švermově bylo pro změnu jedno elektrokolo před třemi lety kompletně zdemolováno. Škoda byla vyčíslena na 50 tisíc korun. Jak potvrdila kladenská policejní mluvčí Michaela Nováková, případy se tehdy zabývala i policie, ale viník nebyl nikdy dopaden.

Provozovatel služby proto doufá, že kola jsou tu hlavně proto, aby lidem sloužila a usnadnila jim cestu do zaměstnání nebo při trávení volného času a vandalové je tentokrát nechají na pokoji.

JAK NA SDÍLENÁ KOLA

Za kolik

Prvních 15 minut je pro uživatele kol zdarma, za každých dalších 30 minut uhradí uživatel 15 korun. Pro ty, kteří využívají delší trasy, je vhodný tarif za 149 korun měsíčně nebo 899 korun ročně, který prodlouží zdarma každou výpůjčku o 30 minut. Tarif je platný na mechanická kola ve všech městech, kde dodavatel působí, včetně Prahy.



Registrace do systému

Pro registraci je potřeba stáhnout si aplikaci Nextbike a registrovat se pod svým městem. Účet se aktivuje ověřením platební kartou. Pokud uživatel nevlastní „chytrý“ telefon, registraci je možné provést na webu https://www.nextbikeczech.com/kladno/.



Půjčení kol

Při půjčení uživatel otevře aplikaci Nextbike a naskenuje QR-kód zobrazený na kole, které si chce půjčit. Po zvolení ‚Půjčit kolo‘ se kolo automaticky otevře. Celý proces trvá jen několik vteřin. Na jeden účet je možné vypůjčit až čtyři kola. Aktivně registrovaní uživatelé bez dat nebo chytrého telefonu si můžou kolo půjčit i přes hlasový automat na lince +420 581 652 047.



Krátkodobé parkování kola

Kolo můžete krátkodobě zaparkovat (výpůjčka se nepřeruší) pro krátké pauzy na nákup atd. Stačí aktivovat parkovací režim v aplikaci a manuálně zavřít zámek. Poté jej zase jednoduše deaktivujete a pokračujete v jízdě. Zámek se otevírá automaticky, a proto je důležité nedeaktivovat parkovací režim z dálky.



Vrácení kola

Správné vrácení kola je jeho odevzdání do jedné z oficiálních stanic na Kladně. Stačí jen zavřít zámek stlačením páčky nad zadním kolem. Pro ověření, že se výpůjčka skutečně ukončila, může uživatel aktualizovat aplikaci.



Rezervace kola

Rezervace je možná do 15 minut a podléhá nevratnému poplatku 10 Kč za každé kolo. Kolo se rezervuje na uživatelem vybrané stanici a do uplynutí časového úseku je k dispozici jen rezervující osobě.



Informace

Veškeré další potřebné informace zájemci naleznou na webu https://www.nextbikeczech.com/kladno/