„V současném stavu chápu sdílená kola jako alternativní způsob dopravy po městě, vedle hromadné dopravy. Stále platí, že pohyb po ulicích je omezen na cesty do práce a domů a nezbytné nákupy. Pro nás je klíčové, aby byla služba pro obyvatele Kladna dostupná a bezproblémová a zároveň aby za službu město zaplatilo rozumnou, nikoli přemrštěnou částku. Systém zapůjčení a vrácení kol je navíc velice jednoduchý,“ říká primátor Kladna Dan Jiránek.

Smlouva s novým dodavatelem – firmou Nextbike – zahrnuje dodání 100 nových modelů kol s třírychlostní přehazovačkou, dále jednoduchý systém jejich registrace a půjčování včetně monitoringu a pravidelného svozu kol z míst, na která nepatří. Kola budou také vybavena funkcí SMARTlock, která umožňuje odemknutí a zamčení do pěti vteřin na jakémkoli z vyhrazených míst.

Financování zakázky zohledňuje reálné využití kol občany města. Firma tak bude fakturovat podle toho, jak budou lidé kola skutečně využívat. „Město bude platit provozovateli devatenáct korun za prvních patnáct minut výpůjčky. Tento způsob je přibližně sedmkrát levnější než provoz elektrokol,“ říká Tomáš Kutil, náměstek primátora. „Takový přístup firmu motivuje k lepšímu nastavení služby a efektivnímu rozmístění parkovacích míst pro kola po celém Kladně. Součástí služeb je i zákaznická linka a zákaznická podpora v českém i anglickém jazyce. Servisní tým zajistí každodenní péči o technický stav kol, jejich pečlivou dezinfekci a optimální rozestavění kol po městě,“ informoval Kutil.

„Doufáme, že si naše sdílená kola obyvatelé Kladna oblíbí stejně jako v ostatních městech české republiky, kde Nextbike již působí. Krom zdravější a ekologičtější dopravy ještě stojí za zmínku spolupráce s Nadačním fondem Kapka naděje. Díky projektu „O kapku lepší jízda“ přispíváme jednou korunou z každé placené jízdy na dětská oddělení lokálních nemocnicí, takže k jízdě na kole máme o motivaci více,“ uzavírá jednatel Nextbike Czech Republic Tomáš Karpov.

Jak na sdílená kola?

Prvních 15 minut bude pro uživatele kol zdarma a poté každých dalších 30 minut za 15 korun. Pro ty, kteří využívají delší trasy, jsou připravené výhodné tarify, kde uživatelé získají za 149 korun měsíčně extra 30 minut zdarma na každou výpůjčku. Tarif je platný na mechanická kola ve všech městech, kde dodavatel působí, včetně Prahy.



Registrace do systému

Pro registraci je potřeba stáhnout si aplikaci Nextbike a registrovat se pod svým městem. Pro aktivaci účtu je nutné ověření platební karty a poté mohou zájemci kola využívat po celém světě, kde Nextbike působí. Pokud uživatel nevlastní „chytrý“ telefon, registraci je možné provést na webu https://www.nextbikeczech.com/kladno/.



Půjčení kol

Při půjčení uživatel otevře aplikaci Nextbike a naskenuje QR-kód, zobrazený na kole, které si chce půjčit. Po zvolení ‚Půjčit kolo‘ se kolo automaticky otevře. Celý proces trvá jen několik vteřin. Na jeden účet je možné vypůjčit až čtyři kola. Aktivně registrovaní uživatelé bez dat nebo chytrého telefonu si můžou kolo půjčit i přes hlasový automat na lince +420 581 652 047.



Parkování kola

Kolo můžete krátkodobě zaparkovat (výpůjčka se nepřeruší) pro krátké pauzy na nákup atd. Stačí aktivovat parkovací režim v aplikaci a manuálně zavřít zámek. Poté jej zase jednoduše deaktivujete a pokračujete v jízdě. Zámek se otevírá automaticky, a proto je důležité nedeaktivovat parkovací režim z dálky.



Vrácení kola

Správné vrácení kola je jeho odevzdání do jedné z oficiálních stanic v Kladně. Stačí jen zavřít zámek stlačením páčky nad zadním kolem. Pro ověření, že se výpůjčka ukončila, může uživatel aktualizovat aplikaci, ale pro samé ukončení není již nutností chytrý telefon použít.



Rezervace kola

Rezervace je možná do 15 minut a podléhá nevratnému poplatku 10 Kč za každé kolo. Kolo se rezervuje na uživatelem vybrané stanici a do uplynutí časového úseku je mu k dispozici.



Informace

Veškeré další potřebné informace zájemci naleznou na webu https://www.nextbikeczech.com/kladno/



Nextbike

Firma byla založena v roce 2004 v Lipsku a provozuje systém pro sdílení kol ve více než 200 městech po celém světě. Velká část kol je vyráběna v České republice, v Hořicích v Podkrkonoší. Česká republika se stává 27. zemí, kde Nextbike působí. Důraz na kvalitní zákaznické služby je podpořen vícejazyčnou zákaznickou linkou a servisními týmy, které udržují a redistribuují kola po celém městě tak, aby byl systém stále v optimálním stavu.